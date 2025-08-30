Novak Djokovic quiere ganar un último Grand Slam: “Me queda juego para estar al máximo nivel”
Djokovic dice esta buscando tener un período de longevidad y bienestar que le permita continuar rindiendo al máximo nivel a sus 38 años
La leyenda del tenis Novak Djokovic aseguró este viernes, tras la victoria 6-4, 7-6 (4), 6-2 y 6-3 ante Cameron Norrie en el US Open 2025, que cree que aún puede dar un último esfuerzo para conquistar otro torneo grande y así continuar afianzarse como el máximo ganador de Grand Slam en la historia del tenis.
Djokovic, ganador de 24 Grand Slam, dijo que aún cree tener un buen nivel de juego con el que busca gestionar su carrera, a pesar de sus 38 años, y así poder mantenerse vigente.
“Todavía siento que me divierto compitiendo, pero todavía siento que me queda juego para estar al máximo nivel. Hasta que tenga esa sensación de que ese nivel sigue vivo, sigue presente, quiero seguir. Quiero seguir empujándome para ver si puedo ganar otro grande u otro gran torneo“, añadió.
Djokovic destacó que dedica muchas horas diarios a cuidar su cuerpo.
“Si alguien ha sido muy abierto y curioso respecto a probar cosas nuevas o aprovechar cualquier avance en la ciencia deportiva, la ciencia médica deportiva, sea lo que sea que se diga que es bueno, ya sean máquinas, distintos tratamientos, métodos, yo soy el primero en probarlo, porque realmente, no solo quiero poder extender mi carrera y rendir bien en esta etapa durante el mayor tiempo posible, sino que también amo el bienestar y la longevidad“, admitió.
“No creo que haya mucho más que puedo hacer para ser honesto”, insistió.
El serbio jugará este domingo los octavos de final contra el alemán Jan-Lennard Struff, número 144 del mundo, quien eliminó a Frances Tiafoe.
