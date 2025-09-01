Clima de hoy en Nueva York para este lunes 1 de septiembre

¿Qué ropa recomendamos a los neoyorquinos para salir este lunes en Nueva York? Para empezar, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme estarán entre los 77 grados Fahrenheit (25ºC) de máxima y los 63 grados Fahrenheit (17ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que los neoyorquinos van a percibir será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

¿Lloverá? Intuimos que ésta puede ser tu siguiente duda y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la posibilidad de precipitaciones es del 3% durante el día y del 3% a lo largo de la noche. La nubosidad, por su lado, será del 12% en el transcurso del día y del 11% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 6.84 mph en el día y los 3.73 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:22 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 19:29 h. En total habrá 13 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 63 y los 79 grados Fahrenheit (17 y 26ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.eldiariony.com/clima

El clima en Nueva York

El clima de la Gran Manzana es un clima mayoritariamente húmedo, con inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas elevadas, inviernos frescos y muchas precipitaciones.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.