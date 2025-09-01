Dibu Martínez se queda en Aston Villa y cierra la puerta a un traspaso

El guardameta de la selección de Argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, finalmente terminó quedándose en el Aston Villa y puso fin a los rumores que lo posicionaban fuera del equipo para la temporada 2025-2026.

Dibu Martínez parecía estar semanas atrás muy cerca de abandonar el Aston Villa tras seis temporadas, con el guardameta incluso emocionándose ante los fanáticos al final del último partido de la campaña anterior.

Sin embargo, la salida que el portero de 32 años solicitó desde el cierre de temporada se frustró en varias ocasiones y sobre todo con el principal candidato a hacerse con los servicios: Manchester United.

A pesar de los esfuerzos de ambos clubes, la transacción colapsó definitivamente en el límite de cierre del mercado cuando el Manchester Unitd firmó al belga Senne Lammens para intentar compensar las calaminosas presentaciones de André Onana y Altay Bayindir durante los primeros partidos oficiales en la Premier League.

Martínez se había quedado fuera de la convocatoria del Villa para medirse al Crystal Palace y cuando Unai Emery fue interrogado por esta ausencia se limitó a responder el nombre de sus sustituto, Marco Bizot, que acabó encajando tres goles contra los londinenses.

Con el Aston Villa Dibu Martínez aún no ha ganado ningún título, pero sí ha contribuido a que se hayan clasificado a Europa tres temporadas consecutivas, incluyendo el pase a la UEFA Champions League por primera vez en cuarenta años.

Mientras, en Argentina, conquistó con la Albiceleste las Copas América 2021 y 2024 y la Finalissima contra Italia en 2022, además de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

