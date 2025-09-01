Fanáticos de Inter Miami y Seattle Sounders también se pelearon tras la final de Leagues Cup

La Leagues Cup 2025 tuvo un final violento tanto dentro como fuera del campo de juego del Lumen Field, tras el triunfo 3-0 del Seattle Sounders ante Inter Miami.

Ya que mientras jugadores y delegaciones de Inter Miami y Seattle Sounders se vieron envueltos en un enfrentamiento sin precedentes en el fútbol de los Estados Unidos, las vergonzosas situaciones también se trasladaron a los fanáticos, quienes fuera del Lumen Field, siguieron el ejemplo penoso de los protagonistas dentro del recinto.

En un video que circula en redes sociales se observa cómo un grupo de fanáticos de los dos bandos se agreden con algunos golpes, así como con el lanzamiento de conos y bidones de señalización, algunas botellas, tablones y palos de banderas.

More and more videos are surfacing of the post-match chaos after Seattle trounced #InterMiamiCF in the Leagues Cup final.



Fans were seen fighting after the match, throwing cones and other objects.



Once again, what a mess.#Sounders #LeaguesCup2025 #SeattleSoundersFC#Messi𓃵… pic.twitter.com/BuqZaYkdT8 — José Roberto Nuñez (@JoserNunez91) September 1, 2025

De acuerdo con los reportes, minutos después se calmaron las cosas, aunque la policía no llegó a tiempo al lugar de los hechos; al momento no se reportan ni lesionados de gravedad ni detenidos.

Pelea dentro del terreno de juego

El uruguayo Luis Suárez estuvo en el centro de la monumental riña desatada la noche del domingo tras la derrota de su Inter Miami 3-0 frente a los Sounders de Seattle en la final de la Leagues Cup.

Cuando los jugadores de Seattle comenzaban a festejar tras el pitido final, el veterano delantero corrió hacia el mexicano Obed Vargas, centrocampista de los Sounders de 20 años, y le rodeó el cuello con su brazo izquierdo dando inicio a una trifulca que involucró a numerosos jugadores de ambos equipos.

🇺🇸⚽ | Tras ser goleados en la final de la #LeaguesCup, jugadores del Inter Miami protagonizaron un conato de bronca que terminó a los golpes dentro del campo de juego. https://t.co/UXmXLetrZl — LightNingAlertT (@LightNingAlertT) September 1, 2025

El veterano mediocampista español Sergio Busquets, otra de las exestrellas del Barcelona que juegan en el Inter, también le dio un golpe con la mano en el mentón a Vargas en medio de una sucesión de agarrones entre futbolistas, muchos de ellos llegados desde los banquillos.

Tras separarse de Vargas, las cámaras captaron a Suárez gritando y aparentemente escupiendo a un técnico asistente de Seattle.

¡Lamentable! Luis Suárez le escupe a un elemento del cuerpo técnico de Seattle Sounders #IntensaRivalidad pic.twitter.com/slrAAOCc4g — TUDN USA (@TUDNUSA) September 1, 2025

El ariete charrúa, de 38 años, ha protagonizado numerosas polémicas sobre el césped a lo largo de su extraordinaria carrera como goleador.

