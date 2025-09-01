Hutíes dispararon misil a petrolero israelí en el mar Rojo

Los rebeldes chiíes hutíes de Yemen confirmaron que ellos son los responsables del ataque con un misil balístico a un petrolero de Israel en el norte del mar Rojo. Este lunes, también realizaron los servicios funerarios del primer ministro de su Gobierno, Ahmed al Rahawi, y de otros once miembros del Ejecutivo, luego de ser bombardeados por las fuerzas israelíes.

El portavoz militar de los rebeldes hutíes, Yehya Sarea aseguró que el ataque contra “el petrolero israelí Scarlet Ray fue realizado con un misil balístico” mientras navegaba “en el norte del mar Rojo”, y alegó que “la operación resultó con un impacto directo en el barco”.

“Prohibición del tráfico marítimo israelí”

Especificó en el comunicado que, el ataque fue ejecutado “en respuesta al genocidio y la hambruna causada por el enemigo sionista contra el pueblo de la Franja de Gaza” y para “afirmar la prohibición del tráfico marítimo israelí en los mares Rojo y Arábigo”.

Además, se comprometieron a realizar más operaciones militares contra intereses israelíes, tras la muerte de Ahmed Al Rahawi y los altos cargos de su Gobierno. El máximo líder de ese movimiento chií respaldado por Irán, amenazó con una “escalada constante” contra Israel.

Servicios funerarios del primer ministro Ahmed al-Rahawi. Foto: AP Photo/Osamah Abdulrahman

Funeral del primer ministro

La cadena Irán Internacional mencionó que los ministros que fallecieron y los que resultaron heridos durante el ataque son los de Economía, Industria, Inversión, Asuntos Sociales y Trabajo, Justicia, Deportes y Juventud.

Además de “varios diputados de alto rango”, incluido el viceprimer ministro de Defensa y Asuntos de Seguridad, el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Locales, y el viceministro del Interior, murieron en el ataque, informó la cadena.

Una fuente reveló a la agencia EFE que cuatro ministros se encontraban en estado crítico y reciben atención en unidades de cuidados intensivos de hospitales de Saná, entre los que se encuentran Mohamed al Madani, uno de los tres viceprimer ministro que había en el Ejecutivo de Al Rahawi, y Mohamed Quhaim, ministro de Transporte y Obras Públicas.

Nombran primer ministro interino

El jefe del Consejo Político Supremo de los hutíes, Mahdi al Mashat nombró al viceprimer ministro, Muhamad Meftah como primer ministro interino para que se haga cargo de los asuntos de Gobierno, mientras se reorganiza la administración hutí.

Israel y los hutíes han mantenido su cruce de ataques pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado de Israel, que entró en vigor en mayo de este año, en virtud del cual estos dejaron de atacar a intereses estadounidenses en la región, entre ellos barcos en el mar Rojo.

Con información de DW y EFE

