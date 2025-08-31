Hutíes prometen ataques a Israel tras muerte de jefe de gobierno y varios funcionarios

El líder de los rebeldes hutíes de Yemen dijo este domingo que su grupo seguirá lanzando ataques contra Israel, un día después de que el primer ministro de su gobierno muriera y varios funcionarios resultaran heridos en un ataque israelí en Saná.

Los rebeldes anunciaron el sábado la muerte de su “jefe de gobierno”, Ahmad Ghaleb al Rahwi, y de “varios de sus ministros” en un ataque israelí en la capital yemení Saná el jueves pasado, mientras se encontraban reunidos.

“Apuntar a Israel con misiles y drones”

En un discurso transmitido este domingo por la televisión hutí Al Masirah, el líder de los rebeldes Abdul Malik Al Huthi prometió continuar “apuntando a Israel con misiles y drones” y escalar estos ataques, reportó DW.

Agregó que los recientes ataques israelíes en áreas controladas por los rebeldes en Yemen no debilitarán al grupo ni bajarán la moral de los combatientes.

Apoyados por Irán, los hutíes controlan amplias zonas del país, que atraviesa una guerra civil desde 2014, incluida Saná, donde instalaron sus instituciones políticas.

El poder yemení internacionalmente reconocido tiene su sede en Adén, una gran ciudad en el sur, informó DW.

Funcionarios muertos y heridos

La cadena Irán Internacional mencionó que los ministros que fallecieron y los que resultaron heridos durante el ataque son los de Economía, Industria, Inversión, Asuntos Sociales y Trabajo, Justicia, Deportes y Juventud.

Además de “varios diputados de alto rango”, incluido el viceprimer ministro de Defensa y Asuntos de Seguridad, el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Locales, y el viceministro del Interior, murieron en el ataque, informó la cadena.

