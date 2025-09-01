Juan Soto iguala tope personal de remolcadas en MLB tras grand slam en victoria de Mets

El cañonero dominicano Juan Soto arrancó septiembre con un estallido ofensivo y lideró a los New York Mets a una victoria 10-8 sobre los Detroit Tigers este lunes en el Comerica Park.

El jardinero sonó un grand slam en el cuarto inning y un triple de dos carreras en el sexto.

Con su actuación, Soto igualó su marca personal de seis carreras remolcadas en un partido, registro que había conseguido el 17 de septiembre de 2023 cuando jugaba con los San Diego Padres.

Fue apenas su segundo jonrón con las bases llenas en Grandes Ligas, dentro de su cuenta de 237 cuadrangulares en la MLB.

El batazo clave llegó con dos outs y la cuenta en 1-2 ante el veterano Charlie Morton, quien dejó colgada una curva en la zona de poder de Soto. El dominicano no perdonó y depositó la pelota a 419 pies de distancia por el jardín derecho-central, con una salida de 108 mph, dando ventaja de 6-3 a los Mets.

Mets mantienen su lucha

Nueva York mantuvo una ventaja de cuatro juegos sobre Cincinnati por el último comodín de la Liga Nacional. Mientras que Detroit comenzó el día con una ventaja de 9 juegos y medio en la División Central de la Liga Americana.

El abridor zurdo Sean Manaea permitió cinco carreras y ocho hits en 3.2 entradas y tiene una efectividad de 7.81 en sus últimas seis aperturas. Los Mets han permitido más de diez hits en cuatro juegos consecutivos.

Edwin Díaz retiró a cuatro bateadores para su salvamento número 25 en 27 oportunidades.

