Jugador de fútbol americano de Florida State en estado crítico tras recibir un disparo durante visita familiar

El apoyador freshman de los Florida State Seminoles, Ethan Pritchard, recibió un disparo el domingo por la noche y se encuentra en estado crítico pero estable en cuidados intensivos en un hospital del área de Tallahassee.

La FSU informó en la mañana del lunes que Ethan Pritchard, jugador de fútbol americano continúa bajo estricta atención médica y que la familia agradece el apoyo recibido, además de pedir respeto a su privacidad.

Ethan Pritchard, originario de Sanford, Florida, se inscribió en Florida State en enero, pero no jugó en la victoria de los Seminoles en el partido inaugural de la temporada sobre el Alabama Crimson Tide.

Acompañamiento de la FSU

El entrenador en jefe de Florida State, Mike Norvell, declaró este lunes durante su conferencia de prensa semanal que estuvo en el hospital con la familia de Ethan Pritchard el domingo por la noche.

“Es obviamente un evento extremadamente trágico para el joven”, declaró Norvell. “Agradezco todo el apoyo médico que pudo recibir. Nuestro equipo de fútbol americano, entrenadores y familia están aquí para apoyarlo. Oramos por él y por el camino que le espera. Definitivamente agradecemos el apoyo que sentimos de toda la comunidad”.

En su comunicado, Florida State indicó que Ethan Pritchard se encontraba visitando a su familia en el momento en el que recibió el disparo.

“La familia Pritchard agradece el apoyo de tantas personas, así como la atención del personal de emergencias y los profesionales médicos, y solicita que se respete su privacidad en este momento”, se lee en el comunicado de FSU.

