Sergio Busquets propinó puñetazo en el rostro al mexicano Obed Vargas tras la final de Leagues Cup [VIDEO]

Inter Miami perdió la final de la Leagues Cup 3-0 ante Seattle Sounders. No obstante, este hecho quedó en un segundo plano debido a una trifulca entre los jugadores en la que Sergio Busquets propinó un puñetazo en la cara al mexicano Obed Vargas.

En el Lumen Field de Washington, ante más de 60,000 personas y tras el pitido final mientras Seattle celebraba, Vargas, la promesa mexicana de 20 años, festejó con efusividad muy cerca de los jugadores del Inter Miami. Esto fue interpretado como una provocación y desató una tángana.

Inicialmente, Luis Suárez encaró y sostuvo a un Vargas que entre risas se soltó y retrocedió mientras varios compañeros intentaban dispersar la discusión. Sin embargo, el español Sergio Busquets apareció y lanzó un pequeño puñetazo al mexicano. Nada más sentir el contacto, Vargas cayó al césped.

Toda acción genera una reacción y rápidamente Cody Baker, compañero de Vargas, encaró a Busquets. El español tuvo que ser contenido por Maximiliano Falcón, defensa de Inter Miami.

Al final, la trifulca fue disuelta, pero regaló otras imágenes como la de Luis Suárez escupiendo a un miembro del cuerpo técnico de Seattle. Hasta el momento, Busquets no ha dado declaraciones sobre su accionar.

Posterior al violento incidente se pudo llevar a cabo la ceremonia de premiación del segundo título internacional en la historia de Seattle Sounders. En 2022 consiguieron su primer trofeo tras coronarse en la Concachampions.



