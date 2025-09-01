Luis Suárez no aguanta la derrota y escupe a un rival tras la Leagues Cup

La final de la Leagues Cup disputada este domingo dejó un sabor amargo para el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) luego de ser ampliamente superados 3-0 por el Seattle Sounders en un partido donde el equipo no pudo contener la poderosa ofensiva de sus rivales.

El equipo de Lionel Messi no solo perdió la posibilidad de revalidar el título de campeón obtenido en la primera edición de esta competencia, sino que también terminó inmerso en una fuerte polémica protagonizada por el delantero uruguayo Luis Suárez, lo que encendió las críticas a través de las redes sociales.

El momento más tenso ocurrió una vez concluido el partido, mientras los jugadores del conjunto de Seattle se preparaban para celebrar, se desató un conato de bronca. Hubo empujones entre futbolistas de ambos equipos y, en medio del caos, Luis Suárez perdió el control.

Las cámaras captaron al delantero uruguayo encarando a un integrante del staff rival al que posteriormente escupió como un acto de agresión en medio de la pelea entre ambas instituciones.

Aunque compañeros y rivales intentaron contenerlo, entre ellos el arquero Óscar Ustari, la reacción de Suárez terminó opacando la fiesta del Sounders y encendió la indignación en redes sociales, donde los videos del incidente comenzaron a circular rápidamente.

A pesar de toda la tensión que se vivió en el campo de juego, el capitán Lionel Messi tomó un camino distinto al de su compañero de equipo y se acercó al técnico Brian Schmetzer para poder estrechar su mano y con ese gesto ayudó a calmar los ánimos, permitiendo que la ceremonia de premiación siguiera su curso. Sin embargo, la conducta del uruguayo dejó al club bajo la lupa y con posibles sanciones en su contra.

Inter Miami forward Luis Suárez, left, can’t tip the ball past Seattle Sounders midfielder Reed Baker-Whiting, right, near the goal during the first half of a Leagues Cup final soccer match Sunday, Aug. 31, 2025, in Seattle. (AP Photo/Lindsey Wasson)

Un antecedente en la MLS

Este tipo de episodios no son nuevos en el fútbol norteamericano debido a que a finales del año pasado el futbolista mexicano, Héctor Herrera, también protagonizó una polémica similar cuando todavía defendía la camiseta del Houston Dynamo.

En esa oportunidad le escupió a un árbitro en un partido de la Major League Soccer y esto le generó una sanción de tres partidos que terminó cumpliendo ya como jugador de los Diablos Rojos de Toluca; además de esto recibió una multa económica cuyo monto nunca fue revelado.

El caso de Suárez es diferente, pues no se trató de una agresión hacia la máxima autoridad del encuentro, pero la gravedad del acto podría derivar en un castigo. Será la propia organización del torneo, en conjunto con la Liga MX y la MLS, la que decida si el uruguayo enfrenta una suspensión o una sanción económica.

