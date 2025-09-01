Snoop Dogg se disculpa tras comentarios LGBTQ+ en películas infantiles

Snoop Dogg, el rapero conocido por su vibra relajada y su humor sin filtros, fue criticado hace unos días cuando habló en su podcast ‘It’s Giving, Snoop’ de la representación LGBTIQ+ en películas infantiles. Todo empezó cuando contó una anécdota con su nieto y la cinta ‘Lightyear’, de Pixar.

En la película aparece Alisha Hawthorne, la mejor amiga de Buzz Lightyear, quien se muestra con un bebé junto a su pareja y en algún momento se besa con ella. Un detalle normal para muchos, pero que descolocó al intérprete de 53 años cuando su nieto, con apenas seis años, le hizo una pregunta incómoda sobre el personaje: “Abuelo, ¿cómo es que tuvo un bebé con una mujer si ella es mujer?”.

Ahí es donde el rapero confesó que se quedó frío: “¡Demonios! No vine aquí por esto. Sólo vine a ver la maldita película. Ahora me da miedo ir al cine. Me están metiendo en problemas sin respuesta. Son niños”, dijo en aquel momento.

En su podcast, Snoop añadió que su reacción inicial no fue de rechazo hacia la comunidad, sino de desconcierto como abuelo. Admitió que la representación LGBTIQ+ en el cine infantil genera preguntas en los más pequeños, y que es responsabilidad de los adultos aprender a responderlas con empatía.

“¿Tenemos que mostrar eso a esta edad? Se van a hacer preguntas. Y no tengo las respuestas“, agregó.

🔥🚨BREAKING: The LGBTQ community is furious with Legendary rapper Snoop Dogg after he said he’s “scared to go to the movies” after watching Disney’s ‘Lightyear’ film with his grandson and seeing an LGBTQ+ couple:



Dogg: "I didn't come in for this s***. I just came to watch the… pic.twitter.com/acmUlBDwQa — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) August 25, 2025

Como era de esperase, esos comentarios encendieron las redes. Algunos usuarios lo tacharon de insensible y homofóbico, aunque también hubo quienes defendieron su postura como padre y abuelo ante una respuesta que simplemente no tenía a la mano.

A raíz de todo el alboroto, Snoop no se quedó en la polémica. Esta semana, publicó un mensaje en Instagram donde pidió disculpas y mostró una cara más humilde.

“Lo siento. La pregunta me tomó por sorpresa y no tenía respuesta para mi nieto. Todos mis amigos gays saben lo que me pasó y me han estado llamando con cariño. Lo siento por no saber las respuestas para un niño de 6 años. Enséñenme a aprender. No soy perfecto”, aseguró.

this will forever be known as the Snoop Dogg Paradox pic.twitter.com/hMzZmGMquA — BILL RYAN (@faceyouhate) August 31, 2025

