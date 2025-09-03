window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

10 artículos en Walmart y con descuento para renovar tu cocina ahora mismo

Te compartimos una lista de artículos en Walmart, con descuento, para renovar tu cocina: cuchillos, electrodomésticos, vajilla y más

Antes de efectuar cualquier compra en el sitio web de Walmart, asegúrate de que la oferta o descuento continúe vigente. Crédito: Sergei Elagin | Shutterstock

Por  Alberto Daniel Barboza

Renovar la cocina no tiene por qué significar un gasto excesivo. Walmart ofrece una amplia variedad de productos con descuentos que permiten darle un aire nuevo a este espacio esencial del hogar.

Desde cuchillos de acero inoxidable hasta recipientes herméticos, estos artículos combinan funcionalidad, diseño y buenos precios. Aprovecha ahora mismo, ya que algunas ofertas son por tiempo limitado.

10 artículos en Walmart para renovar tu cocina

1. VAVSEA Juego de Cuchillos de 16 piezas con bloque de nogal

    Un set completo de acero inoxidable para cortar con precisión y organizar en un elegante bloque de madera.

    • Ahora: $39.98
    • Precio original: $95.98
    • Descuento: $56.00

    2. Infinitee Xclusives Paquete de 6 Paños de Cocina grises

    Hechos 100% de algodón, resistentes y fáciles de lavar, perfectos para las tareas diarias.

    • Ahora: $19.99
    • Precio original: $24.00
    • Descuento: $4.01

    3. Mecity Coffee Maker 3 en 1

    Compatible con cápsulas K-Cup y con depósito de 50 oz, ofrece café, té o infusiones en segundos.

    • Ahora: $53.99
    • Precio original: $109.99
    • Descuento: $56.00

    4. Olla arrocera eléctrica RAF de 5 L

    Con recubrimiento antiadherente y calentamiento rápido de 1000 W, ideal para preparar arroz sin complicaciones.

    • Ahora $24.99
    • Precio original: $29.99
    • Descuento: $5.00

    5. Taurus Caronte Hervidor Eléctrico de acero inoxidable

    Capacidad de 68 oz, apagado automático y diseño resistente para uso diario.

    • Ahora $17.99
    • Precio original: $35.99
    • Descuento: $18.00

    6. Elama Cara Juego de vasos de porcelana (6 piezas)

    Una opción elegante y práctica para servir bebidas calientes o frías.

    • Ahora $11.49
    • Precio original: $23.89
    • Descuento: $12.40

    7. Vtopmart Juego de 14 recipientes herméticos

    Mantén la despensa ordenada y los alimentos frescos con estos contenedores de cierre seguro.

    • Ahora $23.99
    • Precio original: $28.19
    • Descuento: $4.20

    8. Sartén antiadherente SENSARTE de cerámica (8’’)

    Compatible con inducción, fácil de limpiar y con mango que evita quemaduras.

    • Ahora $11.99
    • Precio original: $16.99
    • Descuento: $5.00

    9. Jarra dispensadora de agua tipo prensa

    Plástico de calidad alimentaria, sellada y a prueba de fugas, ideal para jugos o agua fría en el refrigerador.

    • Ahora: $8.38
    • Precio original: $20.25
    • Descuento: $11.87

    10. Juego de 8 platos de paja de trigo reutilizables

    Aptos para microondas y lavavajillas, son ligeros y resistentes a golpes.

    • Ahora: $11.49
    • Precio original: $23.89
    • Descuento: $12.40

