7 productos nuevos que llegan a Walmart por menos de $10 

Walmart se ha convertido en el lugar ideal para descubrir artículos que combinan practicidad, sabor y buenos precios. Este fin de mes, varios lanzamientos han llamado la atención de los compradores, quienes no han dudado en compartir sus reseñas positivas en línea. Desde snacks para el antojo hasta bebidas que aportan energía o productos listos para compartir en familia, la tienda ha sumado nuevas opciones que ya comienzan a ser consideradas imprescindibles.

Los nuevos productos de Walmart en fin de mes

Café STOK Cold Brew

El STOK Cold Brew Energy Mocha Cream se ha vuelto una de las bebidas favoritas entre los clientes que buscan sabor y un impulso de energía extra. Su mezcla de cafeína y vitaminas B lo coloca como una opción distinta a otras bebidas energéticas, con una textura suave y refrescante. Muchos compradores lo consideran un básico diario que no puede faltar en el refrigerador.

Precio: $2.88

Antes de realizar cualquier compra en Walmart, asegúrate de que la oferta del producto continúe vigente. Crédito: Casimiro PT | Shutterstock

Salsas y untables Hillshire Snacking Dips & Spreads

Los nuevos dips y spreads de Hillshire han sorprendido por su practicidad y sabor. Con combinaciones como pepperoni con queso de ajo y hierbas, resultan ideales para acompañar pan tostado o galletas saladas. Aunque algunos usuarios mencionan que las rondas se quiebran al untar, la calidad de los ingredientes y la facilidad de llevarlos como snack compensan cualquier detalle.

Precio: $2.97

Pizza DiGiorno Premium Wood Fired Style Crust

Para los amantes de la pizza lista en minutos, la versión de DiGiorno con corteza al estilo horno de leña ha recibido excelentes críticas. Destacan su base crujiente y el sabor intenso de su pepperoni, que supera las expectativas de una pizza congelada. Varios clientes incluso la colocan como su nueva favorita, ideal para tener en el congelador como comida práctica.

Precio: $5.87

Snack Factory Pop’ums White Cheddar Pretzel Snacks

Los Pop’ums White Cheddar de Snack Factory se han convertido en un éxito gracias a su sabor a queso intenso y su textura crujiente. Son prácticos para llevar a la oficina, disfrutar en casa o incluir en la lonchera de los niños. Aunque cuestan un poco más que otros bocadillos, los compradores aseguran que la calidad del producto justifica totalmente el precio.

Precio: $3.93

Batido de proteína Oikos sabor chocolate

Quienes buscan un extra de energía en su día a día encuentran en el batido de proteína Oikos sabor chocolate un aliado perfecto. Con fibra prebiótica y sin carragenina, ha sido calificado como una opción saludable y de gran sabor. Muchos compradores destacan que se ha vuelto parte de su rutina diaria por su practicidad y beneficios nutricionales.

Precio: $9.97

Salsa gruesa suave HERDEZ

La salsa Chunky de HERDEZ en versión suave ha sido bien recibida por su consistencia equilibrada y su sabor fresco. No es demasiado líquida ni demasiado espesa, lo que la convierte en un acompañante ideal para tacos, carnes o botanas. Su nivel de picor ligero la hace apta para todo tipo de paladares, sumando autenticidad a cada comida.

Precio: $2.96

Chocolate con leche Hershey con caramelo

El clásico chocolate con leche Hershey se reinventa con un relleno de caramelo que lo hace irresistible. Es una opción ideal para preparar s’mores, ya que logra una textura cremosa y pegajosa perfecta para compartir. Muchos compradores lo califican como uno de sus favoritos de todos los tiempos, por lo que se ha vuelto un imprescindible en la despensa.

Precio: $9

