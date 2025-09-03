Anahí regresa a ‘¿Quién es la Máscara?’ tras escándalo de presunto fraude

La cantante y actriz Anahí anunció este martes a través de su cuenta oficial de Instagram su regreso al programa ¿Quién es la Máscara?, producción de TelevisaUnivision en la que participó como investigadora durante la sexta temporada y donde estuvo envuelta en una controversia por presunto fraude.

La exintegrante de RBD compartió una imagen con la emblemática máscara del reality acompañada del mensaje “I’m back” (Estoy de regreso). Además, publicó en sus historias un breve video con imágenes detrás de cámaras de la sesión fotográfica promocional del programa, donde aparece caracterizada y en el set de grabación.

El anuncio se produce meses después de que la artista se viera involucrada en una polémica durante su participación en la edición anterior. En enero de este año, TelevisaUnivision emprendió una acción legal en su contra y contra su entonces representante, Danna Vázquez, al acusarlas de presunto fraude.

La televisora acusó a Anahí de supuestamente haber hecho trampa en la temporada pasada del reality. En la denuncia se estableció que la artista adivinó el nombre de siete participantes de 20, gracias a que tuvo acceso a una lista de personajes que su publirrelacionista, Danna Vázquez, obtuvo por su amistad con un miembro de la producción, una cifra muy por encima de lo logrado por los demás investigadores (Carlos Rivera, Martha Higareda y Juanpa Zurita), quienes identificaron únicamente tres.

Posteriormente, TelevisaUnivisión emitió un comunicado en el que informaba que desistía de ejercer acción legal en contra de Anahí, aunque mantuvo las acusaciones hacia Vázquez. Tras estos hechos, la intérprete se deslindó profesionalmente de la publirrelacionista y negó rotundamente los señalamientos.

Hasta el momento, TelevisaUnivision no ha confirmado cuál será el rol que desempeñará Anahí en esta nueva etapa del programa, ni si se reincorporará como investigadora junto al resto del panel conformado por Carlos Rivera, Martha Higareda y Juanpa Zurita.

Sigue leyendo: