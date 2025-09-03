Chloe Malle, hija de Candice Bergen, es la nueva editora jefe de ‘Vogue’

A finales de junio de este año, se anunció que Anna Wintour dejaba el cargo de editora jefe de revista ‘Vogue’, en su versión estadounidense, tras casi cuatro décadas. Ahora se ha anunciado que la periodista Chloe Malle asumirá el puesto con 39 años.

Su llegada al puesto también es ejemplo del cambio que han sufrido los medios de comunicación en los últimos años, pues aunque cumplirá el mismo papel de Wintour, el cargo ahora se llama: directora de contenido editorial.

En redes sociales, Malle hizo el anuncio de su nombramiento: “¡Gran día para mí! Estoy encantado y honrado de ser directora de contenido editorial para American Vogue. Estoy muy agradecido a Anna, Roger y Stan por confiar en mí para asumir esto y no puedo esperar para empezar”.

¿Quién es Chloe Malle?

Chloe Malle es solo un año mayor de la edad que tenía Wintour cuando se convirtió en editora jefe de ‘Vogue’. La periodista de 39 años llegó a ‘Vogue’ cuando tenía 25 años, y en los últimos años se desempeñaba como editora de la versión web de la revista y copresentadora del podcast ‘The Run Through’.

Es hija de la actriz Candice Bergen y del director de cine francés Louis Malle. Hasta los 10 años vivió entre París y Los Ángeles, y siempre estuvo vinculada a la vida de Hollywood, aunque ha llegado a confesar que la moda no es su fuerte.

En una entrevista que dio en 2013, dos años después de entrar a la revista, Malle dijo: “Tenía dudas cuando me entrevistaron, porque la moda no es uno de mis principales intereses en la vida y quería ser escritora más que editora, pero me sedujo tanto la maquinaria de Vogue que no pude resistirme”.

Chloe Malle es hija de la actriz Candice Bergen. Crédito: Jordan Strauss | AP

¿Por qué eligen a Chloe Malle?

En la entrevista que ‘The New York Times’ le hizo a Chloe Malle se hace mención del mal momento que están viviendo los medios de comunicación. La rentabilidad del sector no es la mejor, y ni siquiera una revista de renombre como ‘Vogue’ se ha salvado.

Wintour explica que Malle fue la elegida porque entiende la historia de la revista y su importancia, pero también conoce de vanguardia y está motivada a darle un futuro exitoso a la marca. “Estoy muy emocionada de seguir trabajando con ella, como su mentora, pero también como su alumna, mientras nos guía a nosotros y a nuestro público hacia donde nunca antes habíamos estado”, dijo la retirada editora en un comunicado.

