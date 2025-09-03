Demócratas advierten los riesgos para niños si Florida anula vacunas obligatorias

Los congresistas del Partido Demócrata condenaron este miércoles el plan del Gobierno republicano del estado de Florida para acabar con la obligación de las vacunas, advirtiendo de los graves riesgos que la medida supondría para la salud de los menores de edad.

“Las vacunas infantiles son clave para una vida larga y saludable, libre de enfermedades graves. Además, mantienen a las comunidades sanas al prevenir la propagación de enfermedades graves y mortales”, dijo la representante por Florida Kathy Castor en la red social X.

La política demócrata alertó de que el plan del Gobierno “aumentará los costos y dificultará el acceso” a las vacunas, por lo que instó a las familias a consultar a sus pediatras para velar por la salud de los niños.

“Quiere sacrificar la salud de los niños”

La representante por Florida, Fentrice Driskell lamentó en una columna del diario ‘The Boca Raton Tribune’ que el gobernador Ron DeSantis “quiere sacrificar la salud” de los niños para recibir atención mediática.

Driskell indicó que, si se concreta la iniciativa que anunció este miércoles el cirujano general de Florida, Joseph Ladapo, en un evento oficial en el que también participó DeSantis, haría que el estado “recibiera con los brazos abiertos a enfermedades que matan a niños, como la polio y el sarampión”.

Enfermedades que pueden causar la muerte

“La polio puede paralizar los músculos, el sarampión puede causar neumonía e inflamación cerebral, y ambas pueden ser mortales. La hepatitis B destruye el hígado. La varicela causa fiebre alta y un sarpullido doloroso”, dijo.

“Estas enfermedades devastaron familias y se llevaron vidas durante años antes de que se desarrollaran vacunas para protegernos. Todas son prevenibles, pero solo si nuestros hijos se vacunan”, prosiguió.

Oponiéndose al plan del Gobierno de DeSantis, el también demócrata Darren Soto recordó que ya existen exenciones religiosas que permiten a los padres no vacunar a sus hijos por motivos de religión.

Y agregó: “si a eso añadimos esta estupidez, vendrán el sarampión, las paperas, la viruela y otros brotes de los años oscuros”, referencia a la Edad Media.

Robert F. Kennedy Jr, reconocido antivacunas

De mantener su decisión, Florida se convertiría en el primer estado de Estados Unidos en levantar la imposición de vacunar a los niños.

Al anunciar esta decisión, Ladapo comparó la vacunación obligatoria con la esclavitud, insistiendo en que los padres debían tener potestad para decidir qué inocular o no en sus hijos.

Los planes anunciados llegan en medio de un debate nacional sobre la eficacia de las vacunas. Además de la designación de Robert F. Kennedy Jr, un reconocido antivacunas al frente del Departamento de Salud.

El presidente Donald Trump pidió el pasado lunes a las farmacéuticas publicar la tasa de éxito de sus vacunas contra la covid-19 por posibles dudas.

