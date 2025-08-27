FDA aprueba vacunas COVID-19 para otoño con nuevas restricciones

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó el miércoles versiones actualizadas de las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer, Moderna y Novavax, pero restringió su uso a personas mayores y a menores con problemas de salud, lo que deja fuera a la mayoría de los niños sanos.

La decisión elimina la autorización de uso de emergencia que permitía vacunar a menores de cinco años sin condiciones médicas, una medida que expertos y organizaciones médicas consideran un retroceso. La vacuna de Pfizer estaba disponible previamente para ese grupo, pero ahora la FDA solo recomienda su aplicación a niños con afecciones que los pongan en riesgo de enfermedad grave.

La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) calificó la medida como “profundamente preocupante” y advirtió que podría dejar vulnerables a los menores justo al inicio de la temporada de virus respiratorios. “Cualquier obstáculo a la vacunación crea una peligrosa vulnerabilidad para los niños y sus familias”, señaló la presidenta de la AAP, Susan Kressly.

El cambio también podría implicar costos adicionales para las familias, ya que muchas aseguradoras basan su cobertura en las recomendaciones federales. Sin la autorización para niños sanos, padres que busquen vacunar a sus hijos podrían enfrentar pagos de bolsillo de hasta $200 dólares por dosis. Aunque sistemas como Blue Shield of California y Kaiser Permanente aseguraron que mantendrán la cobertura, expertos anticipan desigualdades en el acceso.

Preocupa restricciones de vacunas contra COVID-|9

La AAP mantiene su respaldo a la vacunación desde los seis meses de edad, en contraste con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que bajo la dirección de Robert F. Kennedy Jr. no recomiendan las inyecciones para niños sanos. Kennedy ya había adelantado en mayo que la agencia modificaría su postura, decisión que especialistas califican como carente de sustento científico.

Las vacunas aprobadas estarán dirigidas contra la cepa LP.8.1, una variante de la familia JN.1 que circula ampliamente en Estados Unidos. Sin embargo, datos recientes de vigilancia muestran que la variante XFG, conocida como “Stratus”, se ha vuelto predominante este verano. Aunque no parece causar cuadros más graves, médicos han descrito síntomas como dolor de garganta intenso y ronquera.

El nuevo esquema de autorizaciones se da en un contexto de tensiones entre la administración de Kennedy y asociaciones médicas, y podría redefinir el acceso a la inmunización infantil en Estados Unidos de cara al próximo invierno.

