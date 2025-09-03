Drake apuesta $300,000 dólares a que Jannik Sinner será campeón del US Open

Cuando se trata de poner dinero para apuestas deportivas, al rapero canadiense Drake no le tiembla el pulso. La última la hizo el pasado martes y comprometió $300,000 dólares a que Jannik Sinner será campeón del US Open.

El rapero es conocido por hacer grandes apuestas en eventos deportivos. En su último post, compartió su apuesta por el número uno del ranking ATP. La apuesta de seis cifras paga $507,000 dólares si Sinner gana su quinto Grand Slam y el segundo en el US Open.

Sinner viene de arrollar el pasado lunes Alexander Bublik en su partido de cuarta ronda y este miércoles se verá en los cuartos de final con su compatriota italiano Lorenzo Musetti.

No es la primera vez que Drake le apuesta al tenis. Este año confío en que Carlos Alcaraz ganaría en Roland Garros, pero el español terminó cayendo ante Casper Ruud en semifinales.

Drake no solo apuesta: también es embajador oficial de Stake, una plataforma de apuestas con criptomonedas que ha convertido al artista en uno de sus rostros más visibles.

Su relación con Stake comenzó como jugador VIP, pero rápidamente evolucionó hacia una alianza estratégica que incluye transmisiones en vivo, sorteos masivos y campañas de marketing global.

Aunque no es dueño de la empresa, su vínculo con la marca es tan estrecho que muchos lo asocian directamente con ella. Drake ha apostado en otras disciplinas como cuándo comprometió medio millón de dólares a que Kansas City Chiefs ganaría el Super Bowl de 2024.

También apostó por Fury en su derrota durante el combate por la unificación de los títulos de peso pesado ante Oleksandr Usyk. En la final de la Champions League 2024 apostó $400,000 a que el Real Madrid levantaría la copa. Ganó y celebró en redes con un video junto a Stake.



