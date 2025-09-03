Enrique Guzmán habla de la salud de Alejandra Guzmán y su recuperación

Enrique Guzmán, padre de la cantante Alejandra Guzmán, se sinceró sobre la situación de salud de ella, ya que no ha ofrecido declaraciones sobre lo que está viviendo, más allá de un comunicado en el que expresó que sus conciertos tuvieron que ser suspendidos por problemas que venía enfrentando y una reciente cirugía.

El cantante mencionó que a Alejandra le tuvieron que retirar una parte ósea, dado que con el tiempo fue incrementando de tamaño y debían retirar el excedente: “A mi hija le hicieron una operación que normalmente le pasa a la gente que empieza a crecer; se llama pico de gallo, o no sé qué, y hay que quitarte esa parte del hueso“.

Agregó que la parte donde la abrieron para proceder quirúrgicamente no se le aprecia debido a que en esa parte de su cuerpo tiene un tatuaje, y lo disimula bastante bien: “Le hicieron una operación… tiene un tatuaje aquí, entonces la herida en donde le abrieron las vértebras quedó arriba del tatuaje; quedó perfecto, no se ve, pero tiene una cicatriz bien hecha”.

El cantante expresó que su hija bromea al decir que siente que cambió de tamaño, dado que como le realizaron una operación en la parte de la espalda, pudiera ser que siente que está mucho más erguida que antes, gracias a la ayuda de los especialistas: “Dice que ahora soy más alta que antes, porque como se le enderezó la columna, se le ve más alta“.

Alejandra hace varias semanas compartió que la operaron, pero no aclaró la razón por la cual eso habría ocurrido. Sin embargo, su padre explicó que ella se golpeó esa parte de su cuerpo y se vio un poco afectada, aunque ya fue atendida por los médicos y se encuentra mucho mejor: “Lo de la mano se lastimó con un golpe, no la cuidó y se le hizo un crecimiento, pero ya la operaron y ya está bien“.

Diversos medios de comunicación han dicho que ella habría recaído supuestamente en problemas con el alcohol, y le ha tocado salir a desmentir esos detalles sobre su vida. Por ello, Enrique compartió que tiene bastante tiempo sin relacionarse con ese tipo de cosas y está llevando un estilo de vida bastante sano: “No ha recaído en las adicciones, no ha vuelto a beber, está feliz”.

