Aseguran que Alejandra Guzmán padece varios problemas de salud

Hace unos días se informó que Alejandra Guzmán había tenido que ser operada de emergencia, pero al mismo tiempo se dijo que había salido de la intervención muy bien y que se estaba recuperando. Sin embargo, los rumores sobre su estado de salud no han parado.

Medios de comunicación han hablado sobre múltiples diagnósticos, e incluso se ha hablado sobre una posible recaída de la cantante mexicana en el alcohol. Para calmar a sus fanáticos, Guzmán subió un video a su cuenta de Instagram en el que afirma que se encuentra perfectamente.

En su momento se dijo que la operación de emergencia había sido causada por una hernia, incluso tuvo que cancelar su gira ‘Brilla Tour’.

Ahora, el periodista de espectáculo Javier Ceriani ha revelado en su canal de YouTube parte de la información que él y su equipo encontraron. Asegura que la cantante de 57 años ha sido diagnosticada con escoliosis tipo 2, hernia en las vértebras, descalcificación en la columna, problemas en las rodillas y manos. Además, sufre de hipertensión, anemia y se encuentra en etapa de pre diabetes.

Cerini también dice que la cantante está atravesando un cuadro depresivo. “Alejandra Guzmán tendría site cuadros médicos que la ponen en un cuadro médico preocupante de descompensación física, y de salud delicada”.

Aunque no hay certeza sobre cuáles son los siguientes pasos a seguir por la cantante, Ceriani dice que se trataría en una clínica en Oaxaca, México.

Si bien Guzmán deberá hacer seguimiento y actuar para tratar cada diagnóstico, estos problemas musculoesqueléticos y enfermedades metabólicas y sistémicas no son mortales si tienen su respectivo control.

