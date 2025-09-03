Estatua de Bill Belichick acompañará a la de Tom Brady en casa de New England Patriots

Robert Kraft, propietario de los New England Patriots de la NFL, afirmó este miércoles que su equipo erigirá una estatua de Bill Belichick, quien los llevó a ganar seis Super Bowl, junto a la recién desvelada de Tom Brady.

“Es el mejor entrenador de todos los tiempos, así que cuando Bill termine su carrera como entrenador esperamos con ansias sentarnos con él y encargar una estatua para que esté junto a la de Tommy“, afirmó el dueño de los ‘Pats’ a WBZ-TV.

#Patriots owner Robert Kraft was asked about building a Bill Belichick statue since they just made one for Tom Brady:



“When Bill’s coaching career ends, we look forward to sitting down with him and having a statue made to be right next to Tommy.”



pic.twitter.com/0vCgox9S4Q — Ari Meirov (@MySportsUpdate) September 3, 2025

Belichick es el entrenador que más anillos de campeón de la NFL ha logrado en la historia gracias a los triunfos en los Super Bowl XXXVI, XXXVIII, XXXIX, XLIX, LI y LIII, con los que convirtió a los Patriots, junto a los Steelers, también con seis títulos, en los más ganadores del trofeo Lombardi.

La estatua, según Kraft, se ubicará en la explanada del Gillette Stadium, hogar de su equipo, junto a la de Tom Brady, considerado el mejor jugador de la historia de la NFL, quien como ‘quarterback’ y bajo la dirección de Belichick llenó las vitrinas de los Patriots con seis trofeos de campeón de la NFL.

“Cuando terminó esa gran era de 20 años siempre tuve la intención de encargar una estatua para Tommy y Bill al finalizar sus respectivas carreras, de jugador y entrenador”, declaró el dueño de la franquicia.

El pasado 8 de agosto, los Patriots desvelaron una estatua de 5.2 metros de altura con la imagen de Tom Brady en una emotiva ceremonia; ahora será el turno de forjar la del ‘coach’.

“This statue isn’t just for Pats fans. It will also give all the Jets fans something to throw their beers at as they leave the stadium every year.”



Tom Brady takes a shot at Jets fans 💀



(via @Patriots)pic.twitter.com/Ve5ks3czmn — Bleacher Report (@BleacherReport) August 8, 2025

Bill, de 73 años, fue el entrenador en jefe de New England desde la temporada del 2000 hasta la del 2023. Su salida del equipo se dio en medio de un distanciamiento con Robert Kraft.

Belichick dejó a los Patriots con 266 victorias en temporada regular y 30 en playoffs, ambas cifras son la mayor cantidad en la historia de la franquicia.

Actualmente Belichick dirige a los North Carolina Tar Heels, del fútbol americano colegial, con los que debutó el lunes pasado en una dolorosa derrota por 48-14 ante los TCU Horned Frogs.

