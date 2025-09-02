Jugadores de la NFL eligieron a Saquon Barkley como el mejor de la liga

Saquon Barkley, la estrella de los campeones de la NFL, Philadelphia Eagles, fue elegido este lunes como el mejor jugador de la temporada pasada en el NFL Top 100, el espacio en el que los casi 1,700 jugadores votan para reconocer la labor de quien está en lo más alto.

En el que el decimoquinto año consecutivo de votaciones, Barkley lideró las votaciones al ser pieza fundamental en el camino al triunfo de los Eagles en el Super Bowl LIX de febrero pasado, cerrando una temporada en la que consiguió, entre otros, una temporada de 2,005 yardas, 13 anotaciones y en playoffs sumó 499 yardas y cinco touchdown.

Con sus registros en campaña regular y playoffs impuso la marca de 2,504 yardas terrestres en un año.

.@Eagles RB Saquon Barkley is ranked No. 1 on the NFL Top 100 Players of 2025!@NFLFilms @Saquon pic.twitter.com/HU2x7kL8r2 — NFL (@NFL) September 2, 2025

La lista de los 10 mejores jugadores del NFL Top 100 la completaron Lamar Jakson, quarterback de los Baltimore Ravens, elegido como el segundo mejor de la campaña pasada.

Josh Allen, pasador de los Buffalo Bills, designado Jugador Más Valioso de la temporada 2024, recibió votos suficientes para colocarse en el tercer escalón de este listado.

El ganador de la triple corona en 2024, por más recepciones de anotación, yardas por pase y recepciones totales, Ja’Marr Chase, receptor de Cincinnati Bengals, se ubicó como el cuarto mejor.

Por último, para completar el Top 5 de la lista, Patrick Mahomes, quarterback campeón en los Super Bowls LIV, LVII y LVIII con Kansas City Chiefs, la dinastía más dominante de la presente década, ocupó el lugar número cinco en el listado.

