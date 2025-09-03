Matthew Perry: “Reina de la Ketamina” se declara culpable de vender la droga que causó la muerte del actor

Jasveen Sangha, conocida como la “Reina de la Ketamina” se declaró culpable de ser responsable de la venta de la droga que causó la muerte del actor Matthew Perry.

Se trata de Jasveen Sangha, de 42 años y residente en North Hollywood, aceptó su culpabilidad en un tribunal federal de Los Ángeles. Esta declaración de culpabilidad llega tras meses de investigaciones sobre la sobredosis que terminó con la vida de la estrella de Friends en octubre de 2023.

Sangha enfrentaba cargos graves, entre los cuales se incluyen la distribución de ketamina y la posesión de un lugar utilizado para la venta de drogas. Su acuerdo con la fiscalía también incluye la venta de ketamina que resultó en la muerte de Perry. Ahora, se enfrenta a una sentencia que podría llevarla a pasar hasta 65 años tras las rejas.

Un acuerdo con la fiscalía

El acuerdo de culpabilidad de Sangha es el último paso en un proceso judicial que ha involucrado a otros acusados en el caso, como el Dr. Salvador Plasencia, quien se declaró culpable en julio. Los fiscales aseguran que Sangha era una traficante de drogas conocida en círculos exclusivos, vendiendo ketamina a celebridades y clientes de alto perfil.

Los detalles de la investigación revelan que Perry había estado usando ketamina como parte de un tratamiento para la depresión, pero fue más allá de las dosis recetadas y comenzó a adquirirla de manera ilegal, lo que lo llevó a contactar a Sangha. En los días previos a su muerte, Perry compró 25 viales de ketamina por un total de $6,000.

La trágica historia detrás de la adicción de Perry

Matthew Perry, conocido por su icónico papel de Chandler Bing en Friends, había luchado contra la adicción durante años. A lo largo de su carrera, el actor hizo públicos sus problemas de salud mental y adicción, lo que hizo que su muerte fuera aún más impactante para sus seguidores y compañeros de la industria. Aunque utilizaba ketamina bajo supervisión médica, su búsqueda de la droga fuera de control lo condujo al trágico desenlace.

A través de las redes sociales, Sangha mostraba una vida de lujo, rodeada de famosos y en destinos exclusivos, mientras mantenía su negocio ilícito de tráfico de drogas. En las horas previas a la muerte de Perry, ella instruyó a sus cómplices a borrar todos los mensajes que habían intercambiado, según revelaron los fiscales.

Próximos pasos en el juicio



Sangha se enfrenta a una sentencia en diciembre, y aunque su acuerdo con la fiscalía podría significar una pena menor, la tragedia de la muerte de Perry sigue pesando sobre todos los implicados. Su historia resalta una vez más los peligros de la adicción y la forma en que las personas con dinero y poder pueden ser vulnerables a los mismos problemas que afectan a millones de personas alrededor del mundo.

