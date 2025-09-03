Nueva York incrementa tarifas de electricidad y gas: detalles aquí

La empresa National Grid anunció que los clientes residenciales en la región norte del estado de Nueva York anunciaron incrementos en sus tarifas de su electricidad y gas natural para uso residencial, ajustado en los próximos tres años.

Este ajuste a los costos de electricidad se aplicará a usuarios que consumen 625 kilowatts-hora al mes en promedio y se diferirá aproximadamente con incrementos mensuales de $14.32 durante el primer año, $6.44 el segundo año y $4.34 el tercer año, como parte de un ajuste en sus tarifas de electricidad.

También, en el consumo residencial de gas natural, los clientes residenciales que consumen un promedio de 78 termias al mes sufrirán un aumento total estimado en su factura mensual de $7.66 el primer año, $8.08 el segundo año y $9.18 el tercer año.

De acuerdo con la empresa, el plan de tarifas mejorará los programas de asequibilidad energética, permitirá inversiones en confiabilidad y resiliencia, promoverá el crecimiento económico y avanzará en los objetivos energéticos del estado de Nueva York.

Por su parte, la empresa Central Hudson informó que los clientes de electricidad verán un aumento total en la factura de alrededor del 3%, lo que se traduce en $5.43 al mes durante el primer año.

Our restoration team of more than 2,400 field workers is active across Upstate NY as severe weather continues to hover over the region. Heavy snowfall, damaging winds, below-freezing temperatures and unsafe travel conditions are expected to continue for the next few days. Our… pic.twitter.com/xf71PMHA2u — National Grid US (@nationalgridus) February 17, 2025

Mientras que el aumento promedio para los clientes de gas será de un poco más del 5%, lo que equivale a $7.73 al mes durante el primer año.

Estos aumentos fueron aprobados el mes pasado por parte de la Comisión de Servicio Público del estado el mes pasado.

La propuesta para construir una central nuclear en Nueva York

Apenas el 23 de junio, la gobernadora, Kathy Hochul, anunció un proyecto para construir la primera central de energía nuclear del estado en décadas y que durante su gobierno buscará desarrollar “al menos” una nueva instalación de energía nuclear con una capacidad combinada de al menos un gigawatt de energía y así aumentar la capacidad nuclear total del estado a aproximadamente 4.3 gigawatts.

Hochul instruyó a la autoridad energética del estado a crear una instalación avanzada de “cero emisiones” en el norte del estado de Nueva York, con el objetivo de alimentar una red eléctrica limpia, confiable y asequible para los habitantes de esta región.

Explicó que el proyecto busca asegurar su “independencia energética” para poder mantener su capacidad de atraer grandes fabricantes que crean empleos bien remunerados, así como descontinuar las viejas plantas de energía alimentadas con combustibles fósiles.

“Lo vamos a lograr”, dijo Hochul, hablando en el Proyecto de Energía del Condado de Niagara en Lewiston. “Esta iniciativa histórica sentará las bases para la próxima generación de prosperidad”.

Hochul aclaró que todavía no han definido cuál será a ubicación definitiva de este proyecto potencial, pero que las comunidades del norte del estado parecen receptivas ante la posibilidad de crear mil 600 empleos en construcción y mil 200 empleos permanentes una vez que la instalación entre en operación.

Our line workers, field teams, support staff and external crews are prepared for the wintry mix of rain, snow, sleet, ice and high winds expected across portions of Upstate New York. We have activated our comprehensive emergency response plan, including pre-staging crews and… pic.twitter.com/O5x2pKxLZq — National Grid US (@nationalgridus) February 16, 2025

“Todo el mundo está levantando la mano ahora mismo”, comentó Hochul. “Va a ser difícil decidir”. Aunque los destinos posibles podrían ser la planta nuclear Nine Mile Point en Oswego o bien la propuesta de apoyar la oferta de la compañía de energía de Maryland, Constellation, para construir un nuevo reactor nuclear en la instalación de dos reactores.

Sin embargo, las empresas de servicios públicos estadounidenses han sido reacias a lanzar nuevas plantas nucleares debido a los altos sobrecostos que tienen y sus retrasos en proyectos recientes de alto perfil.

La Georgia Power Company completó los primeros dos nuevos reactores nucleares en el país en una generación el año pasado, pero las unidades tres y cuatro en la Planta Vogtle en Waynesboro, Georgia, costaron casi $35,000 millones de dólares y concluyeron el proyecto casi siete años más tarde de lo proyectado.

El mes pasado, la Autoridad del Valle de Tennessee, la mayor compañía pública de energía del país, solicitó a la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos una autorización para desarrollar lo que denomina una planta de energía nuclear de próxima generación en su planta de Clinch River en Oak Ridge.

Mientras tanto, el estado de Nueva York cuenta con tres plantas nucleares activas, todas ubicadas a lo largo del Lago Ontario, en el norte del estado, y son operadas por Constellation: Las plantas Nine Mile Point, Robert Emmett Ginna y James A. FitzPatrick generan alrededor de 3.3 gigawatts de energía, equivalentes al 20% de la electricidad que consume el estado.

De ellas, la instalación más nueva es la de Nine Mile Point, construida en 1989.

Sigue leyendo:

– Reembolsos por inflación en NY: ¿Quiénes reciben hasta $400?

– Waymo y los taxistas de NYC: ¿Inicio de una crisis laboral inminente?

– ¿Cuáles neoyorquinos están en riesgo de perder los cupones SNAP?