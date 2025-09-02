Reembolsos por inflación en NY: ¿Quiénes reciben hasta $400?

Desde el mes de mayo, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul anunció para el otoño la distribución de cheques de reembolso por hasta $400 dólares para residentes de la entidad, como una medida para mitigar los efectos de la inflación que afectan a millones de familias residentes.

La medida busca devolver a la población una parte del dinero recaudado por el estado, a través de los impuestos sobre las ventas, que permitieron un incremento en la recaudación a raíz de la inflación que afectó el país en la época pospandemia.

Este reembolso aplicará para contribuyentes que pagaron una mayor cantidad de impuestos como consecuencia de la inflación y el monto variará de acuerdo con el estado civil y los ingresos percibidos, en beneficio de 8.2 millones de hogares en todo el estado de Nueva York.

Esta es una de las medidas contenidas en el Presupuesto Estatal para 2026 planteado por la gobernadora Kathy Hochul, además de la reducción de impuestos para la clase media y el aumento del crédito tributario que reciben las familias con hijos:

“Es simple: este es su dinero y lo devolveremos a sus bolsillos. Nunca dejaré de luchar para ayudar a sus familias a afrontar el aumento del costo de vida”, declaró la gobernadora.

¿Quiénes recibirán el cheque de reembolso por inflación en Nueva York?

De acuerdo con el comunicado oficial, las personas que vivieron en Nueva York durante todo 2023 y presentaron su declaración de impuestos de ese periodo, su información ingresará de forma automática al sistema. Formalmente, estos son los tres requisitos para recibir este beneficio:

Haber llenado la Forma IT-201 durante la declaración de impuestos sobre la renta de residentes de Nueva York en 2023

Haber declarado ingresos que se ubiquen dentro de los parámetros establecidos

No estar registrado como dependiente en la declaración de otro contribuyente

Además, las personas que aspiren a recibir este reembolso deberán comprobar su residencia en la entidad durante todo el año de 2023.

Safer communities where everyone can thrive. That’s what we’re fighting for in New York State. pic.twitter.com/283QerU6U0 — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) August 30, 2025

¿Cuándo comenzará el envío de cheque de reembolso por inflación en Nueva York?

La distribución de cheques está programada para comenzar a finales de septiembre de 2025 y se extenderá hasta el mes de noviembre.

El documento será enviado directamente por correo a los domicilios registrados por los contribuyentes en sus declaraciones de impuestos más recientes, por lo que las personas que hayan cambiado su domicilio deben actualizar esta información en el sitio web del Departamento de Impuestos y Finanzas del estado.

El Departamento de Impuestos y Finanzas explicó que los cheques no serán enviados por orden de código postal, por lo que la distribución se extenderá durante varios meses. Además, el organismo informó que el estado no ofrecerá un servicio para rastrear el envío, por lo que recomendó a los habitantes de la ciudad a que estén pendientes de los sobres que reciben por correo.

Today and every day, I’m proud to stand with the men and women of labor in the fight for the family-supporting wages, good benefits, and strong protections that all workers deserve.



Happy #LaborDay, New York! 💪 pic.twitter.com/vtL9nuoFI4 — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) September 1, 2025

¿Cuál es el monto de los cheques de reembolso por inflación?

Los cheques tendrán distintas denominaciones, de acuerdo con el estado civil registrado en la última declaración de impuestos, así como el ingreso bruto ajustado del ejercicio 2023:

Para personas solteras y jefes del hogar:

Con ingresos iguales o menores a $75,000: el cheque será por $200

Con ingresos superiores a $75,000, pero no superiores a $15,.000: $150

Para personas casadas que presentaron una declaración conjunta:

Ingresos iguales o menores a $15,.000: US$400

Ingresos superiores a $150,000, pero no superiores a $300,000: $300

Matrimonios que presentaron declaraciones por separado:

Ingresos iguales o menores a $75,000: $200

Ingresos superiores a $75,000, pero no superiores a $150,000: $150

Cónyuge sobreviviente calificado (viudo)

Ingresos iguales o menores a $150,000: $400

Ingresos superiores a $150,000, pero que no exceden los $300,000: $300

Sigue leyendo:

– Dueños de casas tienen hasta el 1 de octubre para reclamar reembolso de $400

– El Crédito Tributario por Hijos aumentó $200, pero una nueva regla del Número de Seguro Social podría eliminarlo

– 8 estados que darán reembolsos y cheques de estímulo en 2025