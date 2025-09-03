Ximena Duque defiende su honor y niega haberle sido infiel a Julián Gil

Ximena Duque ha emitido un comunicado en el que deja claro que las acusaciones que hizo Julián Gil en su contra no serían reales, dado que él la acusó de haberle sido infiel con Carlos Ponce mientras él se encontraba de viaje, dijo en “Secreto de Parejas”. People en Español tuvo acceso a un comunicado en el que ella aclara la situación: “Quiero dejar claro que esas afirmaciones son falsas”.

El escrito manifiesta que recientemente su nombre ha estado sonando negativamente tras una supuesta situación que ocurrió en el pasado con Gil, ya que ellos tuvieron una relación sentimental y ella destacó que jamás le fue infiel a él, al tiempo que considera poco justo que, después de casi dos décadas, él esté hablando de eso.

“En los últimos días, se han hecho comentarios públicos que intentan manchar mi nombre con hechos que no son ciertos y que pertenecen a una etapa de mi vida de hace más de 17 años”, dice.

Duque aprovechó para destacar que, a sus 40 años, tiene una prioridad que va más allá de hablar de amores del pasado. Además, no sería la primera vez que Julián habla de una ex porque siempre revela cosas del pasado de Marjorie de Sousa: “Hoy mi vida está enfocada en lo más valioso para mí: mi familia, mis proyectos y el propósito de inspirar a otros con mi ejemplo de superación“.

La empresaria colombiana expresó su disgusto por unas declaraciones que asegura que no le pertenecen a su vida, más si se trata de que el resto la vea de manera negativa por el hecho de que otra figura del mundo del entretenimiento hizo una fuerte acusación en su contra, razón por la cual ella se ha visto afectada y también recibe comentarios negativos.

Ximena se sinceró sobre la situación que atraviesa y espera que aquellos que la siguen mantengan presentes sus éxitos y no los aspectos negativos que, según no habrían existido: “No hablaré de un pasado que no me define. Solo deseo que mi nombre no sea asociado con historias que nunca fueron reales. Prefiero que mi presente y mi trayectoria sigan hablando por mí”, expresó.

