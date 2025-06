Julián Gil revela traición de Ximena Duque con Carlos Ponce

Ximena Duque y Julián Gil tuvieron una relación amorosa estable que, durante un tiempo, mantuvo el foco del mundo del entretenimiento en ellos, ya que estuvieron juntos desde 2010 hasta 2016. Fue un vínculo tan serio que él le entregó un anillo de compromiso para formalizar la unión que tenían, pero ahora reveló que todo llegó a su fin porque ella le fue infiel con el cantante y actor Carlos Ponce.

“Tuve una relación bien bonita y larga con Ximena Duque. Me tocó irme a España a protagonizar una serie (Valientes), y estando en España, empezó a fracturarse un poquito la relación. Regresé de España, me tocó empezar a trabajar en Miami en otra novela, en Eva Luna, y al llegar de Miami, me enteré de que me había sido infiel con Carlos Ponce“, dijo Gil en “Secretos de Parejas”.

Julián detalló que las cosas entre él y Carlos se tornaron tensas porque el puertorriqueño le habló para preguntarle cuál era el motivo de sus llamadas a Ximena, y él no podía salir de su asombro, razón por la cual le recordó que la persona que realmente intervino fue él, ya que tenían años juntos. Sin embargo, en ese momento, ambos parecían estar cegados por la rabia y no veían más allá de lo afectados que podrían salir en ese triángulo amoroso.

“Él me llama a reclamarme que por qué yo la estaba buscando a ella y yo le dije: ‘A ver, espérate, te voy a decir una cosa. Primero que nada quiero que sepas que el que se metió en mi relación fuiste tú’“, reveló en el programa de Canela TV.

Sin embargo, la situación empeoró cuando Ponce se sinceró con Julián y le comentó que no tenía claro que seguían juntos, ya que eso jamás lo mencionó cuando comenzaron a salir, un hecho que lo sorprendió porque ella siempre mantuvo que la relación con el argentino aparentemente ya había finalizado, pero resultó ser falso.

“Yo me entero de que ella le había dicho eso: ‘Ella me dijo a mí que ustedes ya no estaban’, le expresó Ponce a Gil. A lo que este le respondió: ‘Sí estábamos, aquí te muestro las evidencias’. Él no sabía”, agregó durante el estreno de un nuevo episodio en “Secretos de Parejas”.

