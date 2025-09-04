Ana Brenda regresa a la televisión en “Quién es la Máscara”, tras debutar como mamá

Ana Brenda Contreras regresa a la televisión luego de una pausa dedicada a la maternidad, un regreso esperado por sus seguidores. La actriz, quien celebró recientemente el nacimiento de su primera hija, Aria, se une al panel de investigadores de la séptima temporada de ¿Quién es la máscara?, uno de los realities más exitosos de Televisa-Univisión.

El esperado anuncio fue realizado el 2 de septiembre, junto con la confirmación de que Omar Chaparro continuará como conductor principal. El programa, que ha cautivado al público con su formato de adivinanza y espectáculo, mantendrá a los investigadores Anahí, Carlos Rivera y Juanpa Zurita, pero incorpora una nueva cara: Ana Brenda Contreras, quien sustituye a Martha Higareda, quien se encuentra esperando gemelos.

Un regreso esperado: la mezcla perfecta de maternidad y televisión

La llegada de Ana Brenda al panel no solo refuerza el atractivo de ¿Quién es la máscara?, sino que representa un nuevo capítulo en su vida profesional. Tras convertirse en madre, la actriz enfrenta este regreso con un enfoque renovado. En esta temporada, su participación promete ser una combinación perfecta de frescura, carisma y cercanía con el público.

“Es un regreso emocionante, quiero compartir mi energía y alegría con todos, es un programa que se disfruta mucho”, declaró la actriz durante el anuncio oficial. La actriz se une a la temporada tras haber estado como Ranastacia en la edición pasada, lo que sube aún más las expectativas sobre su participación en esta nueva etapa.

¿Quién es la máscara? promete una temporada emocionante

Esta temporada promete ser una de las más intrigantes de todas, con una mezcla de misterio, emoción y grandes revelaciones. La presencia de Ana Brenda Contreras añade un toque especial y cercano, lo que hará que la audiencia sienta una conexión más profunda con el programa.

Con este regreso, la actriz retoma su carrera con entusiasmo, sin perder de vista el equilibrio con su faceta más personal y familiar. Así, ¿Quién es la máscara? se consolida como un programa que no solo promete entretenimiento, sino también la oportunidad de ver a nuestras estrellas favoritas en una faceta diferente y más cercana.

El regreso de Ana Brenda Contreras a la televisión es un recordatorio de que, incluso en una nueva etapa de la vida, las oportunidades siguen llegando, y el espectáculo nunca pierde su magia.

