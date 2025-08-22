Ana Brenda Contreras comparte la “cruda” realidad de ser mamá

La actriz Ana Brenda Contreras le dio la bienvenida a su primera hija, hecho que sin duda fue una gran ilusión para ella luego de haber perdido un embarazo hace un tiempo. A través de las redes sociales, comparte imágenes de las etapas que están viviendo en compañía de su esposo y, durante una dinámica en Instagram de preguntas y respuestas, aclaró algunas situaciones que ha estado atravesando tras haberse convertido en mamá.

Uno de los seguidores de Instagram la felicitó por no romantizar esta etapa en las mujeres y considera que es súper importante mostrarlo tal cual es, aunque, sin duda alguna, tener un hijo para muchos pueda ser la mejor experiencia del mundo, pues para otros también es complicado batallar con las dificultades que se registran con el transcurrir de los días.

“En mi opinión, es más útil. La maternidad es tan cruda, dura y hermosa que te empodera, te destruye y te conecta con tu lado más animal y visceral. Creo que poco tiene que ver con lo romántico”, le respondió Ana Brenda a un internauta.

La actriz de reconocidas telenovelas mexicanas explicó que justo en el momento en el que tuvo que traer a su hija al mundo, así como el proceso que llegó después, no ha sido para nada sencillo. Pero, a pesar de su situación, aclaró que seguramente podría tratarse de algo personal y no algo que tenga que ver directamente con el resto de las mujeres.

“Cabe decir que mi historia de parto y postparto no fue fácil; también es válido que tal vez sea solo mi experiencia”, aclaró en su respuesta a sus fans.

Antes de finalizar la dinámica que tenía en la mencionada plataforma, dijo en broma que su pequeña tiene mucho parecido físico a ella, pero que, por favor, no le dijeran a su pareja sentimental. Agregó que algo que agradece mucho es el hecho de que ella y su bebé estén saludables.

“Se parece a mí, pero no le digan a su papá. Prometo que sí lo voy a hacer. Termino siendo preciosa, porque estamos las dos sanas y tengo a mi bebé conmigo, pero ¡qué daño hace romantizar y tener expectativas enormes!”, escribió.

Sigue leyendo:

· Ana Brenda Contreras muestra que su cuerpo está lleno de una curiosa erupción

· Ana Brenda Contreras pide ayuda para migrante embarazada que fue detenida por ICE

· Ana Brenda Contreras roba corazones con video donde presenta a su bebé con sus mascotas