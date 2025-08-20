Ana Brenda Contreras muestra que su cuerpo está lleno de una curiosa erupción

La actriz Ana Brenda Contreras se sinceró a través de sus redes sociales sobre un malestar que la acompaña desde hace años y que, tras convertirse en madre de su pequeña hija Aria, ha regresado con mayor fuerza.

En una serie de publicaciones en sus Instagram Stories, la protagonista de telenovelas mostró un par de fotografías de una curiosa erupción en la piel, principalmente en la zona de su cuello, donde confesó que el brote no es nuevo en su vida, pero sí se ha intensificado desde el nacimiento de la pequeña.

“Toda mi vida he lidiado con esto, llegan y desaparecen. Ahora, después del parto, están peor que nunca. Ya me salen cuando quieren, en la noche, en el día y ya no sé qué hacer para que se me bajen. Lo bueno es que no duelen, pero es súper incómodo”, escribió junto a las imágenes.

Crédito: Instagram Ana Brenda Contreras | Cortesía

Crédito: Instagram Ana Brenda Contreras | Cortesía

Ana Brenda también explicó que, aunque en el pasado había identificado detonantes como el estrés y situaciones emocionales adversas, esta vez su salpullido parece estar más relacionado con los cambios hormonales propios del postparto y recordó que en una etapa complicada de su vida, marcada por presión y la presencia de personas que no le aportaban bienestar, el problema llegó a su punto más alto, al grado de dejarle secuelas emocionales.

“Noté que se me agravó después de una época de mucho estrés en mi vida y personas que no me hacían bien hace años. Quedé con PTSD (Trastorno de Estrés Postraumático, por sus siglas en inglés). Lo traté, pero después del embarazo ya ni siquiera tiene detonante, ahora es más hormonal”, finalizó.

Sigue leyendo: