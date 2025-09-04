Cómo limpiar el sello de goma de tu lavadora: guía completa para eliminar malos olores y moho

¿Has notado un olor desagradable cada vez que abres tu lavadora? Si es así, es probable que el culpable sea el sello de goma de tu electrodoméstico. Esta pieza fundamental, presente tanto en lavadoras de carga frontal como superior, puede convertirse en un foco de bacterias, moho y malos olores si no recibe el mantenimiento adecuado.

El sello de goma de la lavadora cumple una función vital: crear un cierre hermético que evita que el agua se filtre durante los ciclos de lavado. Sin embargo, esta misma característica lo convierte en el lugar perfecto para la acumulación de residuos de detergente, humedad excesiva y, consecuentemente, el crecimiento de moho y hongos.

Emily Dixon, gerente de marketing de productos para el cuidado de la ropa en BSH North America, explica que la limpieza regular del sello de goma es fundamental para el mantenimiento adecuado de la lavadora. “Además de prevenir el moho y los hongos, la limpieza también reduce los olores desagradables y evita que el sello se agriete o se desmorone”, señala la experta.

Un sello agrietado o en mal estado no solo compromete la funcionalidad de la lavadora, sino que también puede resultar costoso de reemplazar. Por esta razón, la prevención mediante limpieza regular es la estrategia más inteligente y económica.

Lavadoras frontales: mayor riesgo, mayor atención

Según Brian Shaunfield, experto en electrodomésticos, las lavadoras de carga frontal requieren atención especial en cuanto al mantenimiento del sello. “El sello de goma forma un cierre hermético alrededor de la puerta de la lavadora, lo que lo convierte en un sitio común para residuos persistentes, humedad y moho”, explica.

Cuando el sello se descuida, no solo desarrolla olores desagradables cuando está húmedo, sino que también presenta riesgos potenciales para la higiene. Las esporas de moho pueden acumularse y transferirse a la ropa durante los ciclos de lavado, comprometiendo la limpieza de las prendas.

Además de estos riesgos inmediatos, Shaunfield advierte que “esta acumulación puede eventualmente llevar a problemas de sellado y drenaje más adelante”, lo que podría resultar en reparaciones costosas o incluso la necesidad de reemplazar la lavadora prematuramente.

Frecuencia de limpieza recomendada

Para mantener el sello en óptimas condiciones, Dixon recomienda una rutina de limpieza de 2 niveles:

* Limpieza básica: Después de cada ciclo de lavado, realiza una limpieza rápida del sello con un paño seco. Esta práctica simple ayuda a eliminar la humedad residual y previene la acumulación inicial de residuos.

* Limpieza profunda: Tanto Dixon como Shaunfield coinciden en que cada mes es necesario realizar una limpieza más exhaustiva del sello. Esta limpieza mensual es crucial para eliminar la acumulación de residuos que la limpieza básica no puede abordar.

Limpiar esta parte de la lavadora es fundamental para mantener en buen estado la ropa, así como al propio electrodoméstico. (Foto: Shutterstock)

Guía paso a paso para limpiar el sello de goma de la lavadora

Tanto las lavadoras frontales como las de carga superior siguen un proceso de limpieza similar, aunque con pequeñas diferencias en la ubicación del sello.

Materiales necesarios:

* Paño de limpieza limpio

* Solución desinfectante suave o vinagre blanco destilado

* Agua tibia

* Cepillo de dientes viejo

* Toalla seca

Proceso de limpieza:

Paso 1: Prepara una solución de limpieza mezclando agua tibia con una solución desinfectante suave. El vinagre blanco destilado es la opción preferida por los expertos debido a su efectividad natural contra el moho y su seguridad para el hogar.

Paso 2: Humedece el paño de limpieza con la solución preparada y limpia minuciosamente alrededor del sello de goma. Presta especial atención a los pliegues, costuras y hendiduras ocultas donde se acumula más suciedad.

Paso 3: Para las áreas de difícil acceso, humedece un cepillo de dientes con la solución desinfectante. Utiliza movimientos suaves, pero firmes para llegar a los espacios estrechos que el paño no puede alcanzar.

Paso 4: Seca completamente el sello con una toalla limpia, eliminando tanto la solución de limpieza como cualquier rastro de humedad. Este paso es crucial para prevenir la formación de nuevo moho.

Paso 5: Deja la puerta de la lavadora ligeramente abierta cuando no esté en uso. Esta práctica aumenta la circulación de aire y ayuda a prevenir la acumulación de humedad que favorece el crecimiento de moho y hongos.

Consejos adicionales para un mantenimiento óptimo

Para maximizar la efectividad de tu rutina de limpieza, considera estos consejos adicionales:

* Utiliza la cantidad correcta de detergente. El exceso de detergente contribuye significativamente a la acumulación de residuos.

* Para lavadoras de alta eficiencia, usa detergentes específicos que produzcan menos espuma.

* Ejecuta un ciclo de limpieza mensual con vinagre blanco o un limpiador comercial específico para lavadoras.

* No olvides limpiar también los dispensadores de detergente y suavizante, ya que también pueden albergar moho.

Mantener limpio el sello de goma de tu lavadora no solo mejorará el rendimiento del electrodoméstico, sino que también protegerá tu inversión y garantizará que tu ropa salga verdaderamente limpia y fresca en cada lavado.

