Madre Amish fue enviada a prisión en Ohio por la muerte de su hijo de 4 años

Una mujer de 40 años, quiso demostrar su fe en la religión y arrojó a un lago a su hijo pequeño porque “dios se lo pidió”, dijo el sheriff de condado de Tuscarawas. Permaneció por una semana en un hospital por problemas de salud mental, pero ya fue dada de alta y de inmediato la policía la fichó en la cárcel del condado.

Ruth Miller comparecerá ante el Tribunal Municipal de New Philadelphia para una audiencia de fianza y una audiencia preliminar el viernes 5 de septiembre a las 9:00 de la mañana (hora local), publicó WTRF.

La madre Amish está acusada de dos cargos de asesinato agravado, dos cargos de violencia doméstica y un cargo de poner en peligro a niños por la muerte de su hijo de 4 años.

Arrojó a su hijo al lago porque “lo enregó al Señor”

El accidente se registró el sábado 23 de agosto, cuando Miller manejaba un carrito de golf en compañía de sus tres hijos mayores cuando se hundieron en el lago Atwood. Al poco tiempo llegaron oficiales del sheriff de Tuscarawas, así como los rescatistas, informó WKYC.

Amish Mother Ruth Miller, Facing Murder Charges In Death of 4-Year-Old Son, Booked Into Jail; No Bail Set (Yet) https://t.co/oMke7OmWRX pic.twitter.com/LtiDHFxtVD — Amish America (@amishamerica) September 2, 2025

Los gemelos de Miller, de 18 años y su hija de 15 años, salieron solos del lago sin problemas. Cuando las autoridades hablaron con la mujer les dijo que “había entregado a su hijo al Señor”. A partir de ese momento, las autoridades iniciaron la búsqueda de Vincen, de 4 años.

La policía investigó y descubrió que la pareja de esposos están muy involucrados con su religión y supuestamente, Ruth y Marcus Miller salieron a un muelle en el lago y saltaron al agua porque “Dios les estaba hablando”.

El esposo se aventó al lago para demostrar su fe

El hombre regresó a la casa rodante con su familia y le dijo a su mujer que no tenía suficiente fe y confirmó que regresaría al lago al otro día temprano. Algunos testigos señalaron que vieron a Ruth con su hijo pequeño en el carrito de golf.

Buzos encontraron el cuerpo de Vincen Miller en el fondo del lago, cerca de un muelle. El cuerpo de Marcus Miller fue rescatado del agua alrededor de las 8:30 de la mañana del domingo 24 de agosto.

Los investigadores afirmaron que Miller admitió haber arrojado a su hijo de 4 años al agua desde un muelle, alegando que Dios se lo había ordenado. También presuntamente ordenó a sus hijos mayores que se tiraran al agua para “demostrar su fe”.

Hospitalizada para evaluación de salud mental

Miller fue hospitalizada para una evaluación de salud mental tras el incidente. Sus tres hijos sobrevivientes fueron entregados a familiares. Descartan que el padre tuvo algo que ver con la muerte del niño.

De ser declarada culpable de homicidio agravado, Ruth Miller se enfrentaría a una pena de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 20 años o una pena máxima de cadena perpetua sin libertad condicional.

