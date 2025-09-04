Maripily Rivera habla en Despierta América de su doloroso pasado: ‘He estado en aguas profundas’

La actriz puertorriqueña Maripily Rivera conversó en el programa Despierta América, a propósito del lanzamiento de su libro, de algunos momentos de su vida que fueron difíciles, como cuando sufrió maltratos por parte de su madrastra, una situación que con el paso del tiempo y mucho trabajo personal logró superar.

Karla Martínez le preguntó directamente a la ganadora de La Casa de los Famosos 4 quién fue esa persona que tuvo que perdonar y si todavía tenía contacto con ella: “Sí, está viva, hubo un perdón. Fue la esposa de mi padre y fue la mujer que me ayudó a criar a mi hijo y mi hijo hoy por hoy la ama”.

Aseguró que fue bastante difícil perdonarla, pues no todo el mundo tiene la fortaleza para que ocurra esto.

“Yo entiendo que ella supo que hizo mal y lo quiso cambiar a positivo cuidando a mi hijo”, destacó.

Maripily Rivera indicó que la idea de escribir este libro se dio cuando estuvo encerrada en La Casa de los Famosos y entendió que su público quería conocerla más allá de los escenarios.

“Yo he estado en aguas profundas, tratando de nadar y llegar a lo que hoy en día he llegado”, afirmó.

Reconoció que escribir este libro fue difícil porque tuvo que encontrar la fuerza y el perdón para poder recordar esos momentos.

“Yo siento que las cosas suceden cuando tienen que suceder, en aquel momento no me atrevía a escribir un libro porque era momento de sanar, madurar, perdonar, porque cuando tú perdonas y sanas, entonces lo que viene es la fuerza, como un huracán, cuando un huracán se estaciona está recuperando fuerzas para volver”, dijo sobre los impulsos que la ayudaron a escribir este libro.

En la entrevista invitaron por videollamada a su hijo Joe Joe, a quien le dedicó su libro: “Tú eres mi orgullo más grande, eres mi fuerza, hoy por hoy soy lo que soy gracias a ti”.

Su hijo, por su parte, le contestó que está ahí para apoyarla en cada proyecto que asume.

