Maripily Rivera habla en Pica y se extiende de su situación sentimental y proyectos

Maripily Rivera, actriz boricua, estuvo en el regreso del programa Pica y se extiende, de la cadena de televisión Telemundo.

Esta entrevista fue una oportunidad para que la ganadora de La Casa de los Famosos 4 hablara de todos los proyectos que tiene: “Son muchas cosas positivas que están pasando en mi vida. Yo le doy gracias a Dios porque soy una mujer que trabajo mucho. Me ha ido superbién con el libro no lleva ni un mes y ya está en best-seller, el público ha cogido muy bien la biografía y la historia de Maripily”.

La creadora de contenido dijo que su obra de teatro también ha sido muy exitosa y es algo que agradece.

Carlos Adyan le preguntó también sobre los comentarios que hubo hacia el huracán boricua por no saberse las canciones de Bad Bunny, debido a que fue a la residencia del Conejo Malo y muchos se burlaron por cómo estaba en el escenario.

“Yo no me las sé y lo poco que me sé es porque Joe Joe me las pone en el día”, explicó sobre cómo su hijo es quien la ha influenciado con la música del reguetonero.

Lourdes Stephen, por su parte, le preguntó: “¿Tú tienes a alguien ahora? ¿Tienes un novio?”.

Ante la pregunta, Maripily Rivera le confesó que estaba soltera y le dio algunos detalles de cómo es el hombre que le gustaría para su vida. “Yo soy una mujer que trabaja mucho, a mi el hombre que sea celoso no me gusta, que no sea caballeroso, porque mi hijo ha sido bien caballeroso conmigo y yo creo que se ha perdido con los hombres”, destacó.

En su opinión, es necesario que sea respetuoso, pero también que le guste trabajar, debido a que son factores muy importantes para ella.

Acerca de su libro, dijo que espera lanzar una segunda parte para hablar de su éxito en la industria del entretenimiento y como una mujer empresaria.

