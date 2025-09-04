Mauricio Pochettino confiesa que estuvo a un paso de dirigir al Real Madrid

El destino de un entrenador a veces depende de un solo momento, una palabra o una decisión ajena. Mauricio Pochettino, una de las figuras más respetadas en el mundo del fútbol, ha revelado el momento crucial en el que estuvo a punto de sentarse en el banquillo del Real Madrid, un sueño que, por razones de ética profesional, no se materializó en ese entonces.

En una charla íntima con Josep Pedrerol para el programa El Cafelito el técnico argentino abrió el libro de su carrera para hablar de una de las mayores oportunidades que ha tenido, un suceso que ha sido objeto de especulaciones durante años.

La oportunidad de dirigir al conjunto blanco, según Pochettino, llegó en 2018, justo después de la salida de Zinedine Zidane.

En ese momento, el argentino era el estratega del Tottenham, y la directiva del Madrid se acercó para ofrecerle el cargo. Sin embargo, su compromiso con el equipo londinense fue la principal razón que frustró su llegada a la capital española.

“No sé si contar la historia o no contarla… Zidane se va y lógicamente existe la posibilidad de fichar por el Real Madrid“, inició el argentino.

Pochettino explicó que en ese momento tenía una promesa con Daniel Levy, el presidente de los Spurs, de quedarse en el club hasta que el nuevo estadio estuviera terminado. Aunque él hubiera aceptado la oferta del Real Madrid, el técnico insistió en que necesitaba el visto bueno de su club, una aprobación que, según su versión, Levy nunca dio.

“Hubiera ido a Madrid si Levy me lo hubiera permitido”, confesó Pochettino, quien también reconoció que, a pesar de la oportunidad perdida, no guarda rencor y deja la puerta abierta para el futuro, diciendo que “nunca es tarde si el desenlace es bueno”.

