Sabalenka será de nuevo finalista del US Open

La revancha que se quería cobrar la tenista Jessica Pegula tendrá que esperar. Esta noche la bielorrusa Aryna Sabalenka salió victoriosa del duelo de semifinal disputado frente a la neoyorquina en la pista central del Arthur Ashe.

La número 1 del mundo tuvo que remontar para sellar el compromiso en tres parciales de 4-6, 6-3, 6-4, en 2 horas y cinco minutos. Un triunfo que la mete de nuevo en la final del último grande de la temporada.

“Fue un partido muy difícil. He tenido que trabajar muy duro para poder ganarlo. Jessica es una luchadora”, dijo la bielorrusa.

Y no se equivoca porque Pegula, número 4 en la clasificación, la exigió al máximo. Se plantó de igual a igual y resistió los embates del poderoso saque de la europea.

“Estaba orando para obtener el mejor resultado”, dijo entre risas Sabalenka al describir sus emociones en el último punto del tercer set que le daría el boleto a la final para el próximo sábado.

Con ventaja de 5-4 y sirviendo para “match” demoró más de cinco minutos para poder doblegar a su rival y gritar a todo pulmón para silenciar al público que esta noche no ocultó su favoritismo con la tenista de la casa.

Sabalenka llegó a esta semifinal casi sin sudar, sus partidos previos los ganó sin ceder un set, y ni siquiera tuvo que jugar el de cuartos de final por lesión de su oponente. Antes del compromiso frente a Pegula sólo había estado en la pista 5 horas y 49 minutos.

Ahora la defensora del título dijo que el sábado va decidida a “pelear cada punto” para levantar de nuevo la corona. Si gana, acabará con la sequía de Slams que ha tenido en esta temporada.





