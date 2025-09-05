Francia se queda sin equipo en el Mundial de boxeo por las pruebas de género

La selección femenina de Francia de boxeo no podrá competir en el Campeonato Mundial de este deporte que empezó en Liverpool, Reino Unido.

La razón son las pruebas de género, unos test novedosos que certifican biológicamente el sexo de las participantes. La Federación Francesa no envió a tiempo los resultados de los test de sus cinco boxeadoras clasificadas. En consecuencia, World Boxing las ha excluido del campeonato.

En un comunicado, la Federación gala afirmó que conocieron la noticia el miércoles por la noche, con “asombro e indignación”. Este jueves, la ministra de Deportes gala ha exigido a la Federación Internacional que “aclare este lío”, que califica de inaceptable.

Cinco boxeadoras sin participación

Francia clasificó a cinco boxeadoras para el Mundial: Romane Moulai (en la categoría de -48 kg), Wassila Lkhadiri (-51 kg), Melissa Bounoua (-54 kg), Sthélyne Grosy (-57 kg) y Maëlys Richol (-65 kg).

En un comunicado conjunto recogido por Le Monde, afirmaron: “Después de todo un año de trabajo, nos vemos excluidas no por una cuestión deportiva, sino por una gestión desastrosa e injusta. Es muy difícil de aceptar”.

Según la Federación de Boxeo francesa recordó que, debido a la imposibilidad legal de llevar a cabo el tipo de test requeridos en Francia, esperaron a llegar a Gran Bretaña para realizarlas. Aunque el laboratorio donde llevaron a cabo las pruebas estaba acreditado por World Boxing, los resultados llegaron fuera del plazo prometido.

“Esto ha provocado la exclusión de nuestros atletas, así como de otros boxeadores de las delegaciones extranjeras, quienes también se han visto atrapados”, explican, al tiempo que niegan cualquier negligencia.

World Boxing se defendió

World Boxing ha reaccionado emitiendo también un comunicado, en el que defiende su actuación: “La organización ha dejado claro que las pruebas son responsabilidad de las federaciones nacionales, ya que tienen los vínculos más estrechos y el mayor acceso a sus deportistas y están mejor posicionadas para gestionar el proceso de pruebas. También supervisan el proceso de entrada de los boxeadores, por lo que saben quiénes necesitan ser examinados y cuándo”.

