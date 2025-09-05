Lionel Scaloni: “No hay, ni habrá heredero para Messi”

Mientras los aficionados y la prensa insisten en comparar a los nuevos talentos con Lionel Messi, el hombre que mejor lo conoce dentro del vestuario de la selección argentina ha decidido poner un alto a las especulaciones.

En una reciente conferencia de prensa, Lionel Scaloni fue categórico al hablar sobre el legado de su capitán y su futuro, dejando claro que el hueco que dejará el ’10’ es imposible de llenar.

Las palabras de Scaloni no solo son un elogio a la figura de Messi, sino también una estrategia para quitar presión a las nuevas generaciones que buscan brillar con la camiseta albiceleste.

El técnico busca que los jóvenes brillen con luz propia sin la pesada sombra de tener que replicar los logros del mejor de la historia.

Sin tapujos, el entrenador argentino respondió a la pregunta sobre si algún jugador, ya sea en su país o en el resto del mundo, podría emular la carrera de Messi. Sus palabras resonaron con la fuerza de un veredicto final.

“¿Un heredero de Messi en el fútbol argentino o mundial? No, no puede haber uno. No lo habrá”, afirmó con total convicción.

Scaloni reconoció que el fútbol siempre sorprende, pero insistió en que el fenómeno Messi es único. “Pueden surgir grandes jugadores que definan una era, pero lo que él ha logrado durante tanto tiempo, creo que será irrepetible“, siguió el estratega argentino.

“El fútbol nos sorprende constantemente, pero casi puedo asegurar que algo así será imposible de ver nuevamente”, sentenció, en una muestra de la admiración que le tiene a su capitán. Para él, la discusión sobre el mejor de todos los tiempos es un tema cerrado: “Creo que no tiene rival”, concluyó.

