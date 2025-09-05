Lionel Messi pone en duda su participación en el Mundial de 2026

El delantero y capitán de la selección de Argentina, Lionel Messi, ha despertado las alarmas dentro del equipo dirigido por Lionel Scaloni al poner en duda su participación para la Copa del Mundo de la FIFA que se realizará en el 2026 de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá; esto al considerar que la edad será el principal factor que complicará este hecho al creer que no rendirá lo suficiente para ayudar a su equipo a sumar triunfos.

Estas declaraciones las realizó el jugador luego de la contundente victoria 3-0 de su equipo ante la selección de Venezuela en el Estadio Monumental de Buenos Aires, compromiso en el que Messi marcó dos tantos y se consagró como el jugador del partido; aunque también afirmó que no se cierra a la opción y que todavía siente mucha pasión y ganas por seguir jugando al fútbol de manera profesional.

En caso de participar se convertiría en su sexta cita mundial con la albiceleste, competencia que ya conquistó en el Mundial de Qatar de 2022 y en la que demostró ser uno de los mejores futbolistas de la historia al comandar al equipo en cada uno de los encuentros con su capacidad táctica y habilidades dentro del terreno de juego.

“Lo mismo que dije en su momento. No creo que juegue otro Mundial. Por edad, lo más lógico es que no llegue, pero estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas y como dije siempre, voy día a día, partido tras partido (…) Es eso, ir día a día, sintiendo sensaciones, y lo que está claro es que hoy era el último aquí”, expresó Messi tras culminar el partido contra Venezuela correspondiente a la Jornada 17 de las eliminatorias sudamericanas y en la que Argentina marcha líder con 38 puntos.

Argentina’s Lionel Messi, center, celebrates with Julian Alvarez after scoring his side’s opening goal against Venezuela during a World Cup 2026 qualifying soccer match at the Monumental stadium in Buenos Aires, Argentina, Thursday, Sept. 4, 2025. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

“Lo principal es sentirme bien y, sobre todo, ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto, y si no estoy bien, lo paso mal y prefiero no estar. Así que iremos viendo. Ir partido tras partido. A esta altura nueve meses pasan muy rápido y al mismo tiempo es un montón. Veré cómo me iré sintiendo”, agregó el capitán albiceleste.

Messi también habló sobre su posible salida de la selección en un corto plazo y es algo que descartó de forma inmediata debido a que todavía siente que puede rendir en unos cuantos partidos; a pesar de eso sostuvo que todo depende de las sensaciones físicas que pueda tener al reconocer el bajón deportivo que tiene en algunos partidos específicos.

“No es algo que me guste, que quiero ni que estoy esperando, pero va pasando el tiempo, ya son muchos años, y bueno, a veces me siento bien, a veces no tan bien y depende mucho de eso”, concluyó Messi.

Ahora Argentina espera cerrar las eliminatorias de la Conmebol de forma exitosa con una victoria ante Ecuador en la ciudad de Guayaquil el próximo martes 9 de septiembre, encuentro en el que buscarán ser el único seleccionado con más de 40 puntos acumulados en el camino al Mundial de 2026 y demostrar que son todavía la mejor plantilla del planeta.

