Las impresionantes cifras de Lionel Messi con la selección de Argentina

Lionel Messi jugará el que posiblemente sea a su último partido oficial en Argentina con la camiseta de la selección consolidado como el dueño absoluto de todas las estadísticas de la Albiceleste. En 20 años de carrera internacional, ningún otro futbolista argentino ha alcanzado sus números.

El capitán suma 193 partidos, muy por encima de Javier Mascherano (147) y Ángel Di María (145). El único jugador en actividad que se acerca es Nicolás Otamendi, con 126 encuentros.

En Mundiales, Messi también impuso su marca: en Qatar 2022 alcanzó 26 partidos, superando al alemán Lothar Matthäus (25) como el futbolista con más presencias en la historia del torneo. Además, se convirtió en el argentino con más goles mundialistas, con 13 tantos, superando a Gabriel Batistuta (10) y Diego Maradona (8).

En cuanto a goles totales con Argentina, Messi acumula 112 anotaciones, duplicando los 54 de Batistuta y dejando atrás los 41 de Sergio “Kun” Agüero. Dentro de ese registro figuran 10 dobletes, siete hat-tricks, 11 goles de tiro libre y un partido inolvidable ante Estonia en 2022, cuando marcó los cinco tantos del triunfo 5-0.

También lidera en asistencias, con 59 pases de gol, una cifra que lo mantiene como el generador más productivo en la historia de la selección.

Messi alcanzó además un hito único en 2015: con 27 años, se convirtió en el jugador argentino más joven en llegar a los 100 partidos internacionales.

En resumen, la “era Messi” en la Albiceleste parece estar llegando a su final, pero se traduce en récords incuestionables: más partidos, más goles, más asistencias, más finales y más presencias mundialistas.

