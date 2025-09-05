Luis Suárez recibe sanción de seis partidos tras su polémica en la final de la Leagues Cup

Lo que sucedió en el campo tras el pitazo final de la Leagues Cup ha ido más allá del resultado deportivo. El comportamiento de varios jugadores del Inter Miami no ha pasado desapercibido y las autoridades del certamen han actuado con mano dura, confirmando sanciones que afectarán el futuro del equipo en la próxima edición del torneo.

Los incidentes, que incluyeron un escupitajo y un altercado físico, han resultado en castigos que, además de ser ejemplares, reafirman la intención de la organización de mantener la disciplina en la cancha.

Las sanciones a las estrellas de Inter Miami

La sanción más severa ha recaído sobre Luis Suárez. El delantero uruguayo fue suspendido por un total de seis partidos, el mínimo estipulado por el reglamento del torneo para casos de conducta antideportiva grave.

Luis Suárez durante la polémica al final del encuentro. Crédito: AP

Este castigo significa que Suárez se perderá la totalidad de la próxima edición de la Leagues Cup. Su sanción es la respuesta directa a su polémica acción de escupir a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders.

Por su parte, Sergio Busquets no se libró del castigo. El mediocampista español ha sido sancionado con una suspensión de dos partidos por “conducta violenta”, luego de verse involucrado en un altercado físico con un jugador del equipo rival.

Ambos futbolistas, junto con otros implicados del Inter Miami y de Seattle, deberán pagar también multas económicas, lo que cierra el ciclo de las consecuencias tras el tumultuoso final de la Leagues Cup.

