Asistente de Seattle Sounders ironiza tras recibir escupitajo de Luis Suárez: “Esperaba una mordida”

“Esperaba una mordida”. Así fue la respuesta de Gene Ramírez, miembro del staff de Seattle Sounders al que Luis Suárez escupió tras caer goleado 3-0 en la final de la Leagues Cup.

En redes sociales circula un video donde muestra a Ramírez saliendo del Lumen Field en Washington e ironizando sobre el escupitajo que Luis Suárez le propinó en el césped del estadio mientras sostenían una acalorada discusión.

Al final del encuentro, se desató una pelea entre algunos jugadores del Inter Miami y otros de Seattle Sounders. Sin embargo, los que aparecieron en las fotos de la vergüenza fueron el uruguayo y Sergio Busquets.

Este último propinó un puñetazo en la cara al mexicano Obed Vargas, al que Suárez había sujetado por el cuello segundos antes. Posteriormente, se vio al delantero discutiendo con Ramírez y escupirle en la cara.

¿Quién es Gene Ramírez?

Gene Ramírez es actualmente el Director de Seguridad y Recolocación del Jugador en Seattle Sounders. Aunque suele mantener un perfil bajo, su rol es clave: se encarga de garantizar el bienestar de los futbolistas tanto dentro como fuera del campo, especialmente en situaciones de tensión o conflicto.

Responsabilidades en el club

Supervisar la seguridad de los jugadores durante partidos y entrenamientos.

Intervenir en situaciones de riesgo o altercados para proteger al equipo.

Coordinar la logística de recolocación y protección de futbolistas en eventos.

La referencia de la mordida

Suárez ha tenido problemas en el pasado por morder a rivales. Su carrera ha estado marcada por episodios y sanciones de este tipo. En 2010, cuando jugaba en la Eredivisie de Países Bajos con el PSV, fue suspendido siete partidos luego de morder a Otman Bakkal.

Ya en la élite del fútbol, en el ‘prime’ de su carrera, cuando jugaba con el Liverpool de la Premier League de Inglaterra, fue sancionado con cuatro meses sin jugar por morder al defensor del Chelsea, Branislav Ivanovic.

El episodio más polémico y con el que tuvo que asistir a terapia psicológica se dio en pleno Mundial de Brasil en 2014. En un partido de la fase de grupos entre Uruguay e Italia, Suárez tuvo un duelo dentro del área con Giorgio Chiellini y lo terminó mordiendo y recibiendo una dura sanción.



