¿Vale la pena comprar el iPhone 17 si ya tengo el 16? Expertos lo aclaran

Si tienes un iPhone 16, quizá te preguntes si merece la pena dar el salto al nuevo iPhone 17, cuyo lanzamiento está previsto para el 9 de septiembre.

Vamos a analizar qué ofrece Apple en esta generación y qué dicen los expertos sobre si vale la pena mudarte al nuevo dispositivo.

La respuesta no se basa únicamente en renovar o en conocer las especificaciones, sino también saber cuál es el provecho que deseas extraerle al iPhone 17.

Asimismo, es probable que algunos usuarios opten por comprar el iPhone 16 cuando el 17 esté oficialmente en el mercado, ya que es casi seguro que bajará de precio.

¿Merece la pena comprar el iPhone 17 si tengo el 16?

El iPhone 17 podría estrenar una pantalla de 120 Hz ProMotion en todas las versiones, algo que hasta ahora estaba reservado solo para los modelos Pro. Esto significa desplazamientos más fluidos y mejor respuesta. Comienza por verificar si tu iPhone 16 cuenta con esta modalidad.

Respecto a las fotos, todas las versiones del 17 tendrían una cámara frontal de 24 MP, es decir, el doble de resolución que el iPhone 16. De hecho, los modelos Pro incluirían una cámara teleobjetivo de 48 MP, ideal para fotografía avanzada.

Si con el iPhone 17 vas a dedicarte a la toma de fotos profesionales, bien sea en eventos, personalizadas o en la naturaleza, definitivamente merece la pena dar el salto.

Los modelos Pro también vendrán con el chip A19 Pro y 12 GB de RAM, frente al A18 y 8 GB de la generación actual, detalla The Verge, mejorando especialmente el rendimiento en tareas de inteligencia artificial.

Asimismo, las filtraciones destacan que el iPhone 17 Pro ofrecerá una pantalla más brillante, útil bajo luz directa, y una batería con mejor duración gracias a mayor eficiencia energética. Este recurso será muy provechoso en viajes, especialmente cuando son escenarios poco amigables.

De acuerdo con McRumors, una encuesta reciente muestra que los usuarios consideran que el mejor argumento para cambiar es la batería, seguido por diseño, pantalla, cámara y funcionalidades de inteligencia artificial.

Conclusión: Si tienes un iPhone 16 y no necesitas urgentemente mejoras como carga más rápida o IA avanzada, podrías esperar.

El iPhone 17 ofrece actualizaciones pertinentes (pantalla, cámara, rendimiento), pero no recreativas. En cambio, comprar un iPhone 16 en descuento podría ser una opción más rentable a corto plazo.