iPhone 17 Pro: batería más duradera, sistema de refrigeración y pantalla antirreflejos según la última filtración

A solo unos días de su lanzamiento oficial, el iPhone 17 vuelve a ser protagonista de las conversaciones tecnológicas tras una nueva publicación en Weibo del filtrador chino Instant Digital, uno de los más activos y con mayor índice de aciertos en torno a Apple este año, quien filtró información importante respecto al iPhone 17 Pro.

Según recoge Applesfera, las revelaciones apuntan a tres grandes novedades: una batería más duradera, un sistema de refrigeración por cámara de vapor y una pantalla antirreflejos.

Una batería con mayor autonomía

El filtrador asegura que Apple está trabajando en un salto notable en la capacidad de batería del iPhone 17 Pro. Con la meta de alargar significativamente el uso diario, superaría, por primera vez, los 5.000 mAh. Además de aumentar el tamaño físico de la batería, se espera que el sistema optimice aún más el consumo energético gracias al equilibrio entre hardware y software.

Beneficios esperados de esta mejora:

Más horas de reproducción de video, música y juegos.

Mayor duración en llamadas y videollamadas sin preocuparse por el cargador.

Reducción de la dependencia de la carga rápida.

Mayor eficiencia en modo de alto rendimiento, sin comprometer la autonomía.

Un sistema de refrigeración por cámara de vapor

Otro punto clave de la filtración es la incorporación de una cámara de vapor como sistema de refrigeración, algo que Apple no había integrado hasta ahora en el iPhone. Este mecanismo, ya presente en algunos móviles Android de gama alta, se caracteriza por su capacidad para dispersar el calor de manera más uniforme que los sistemas actuales.

Ventajas de este sistema:

Disminuye el riesgo de sobrecalentamiento en sesiones prolongadas.

Mantiene un rendimiento estable durante tareas exigentes como grabar en 4K o jugar en gráficos altos.

Aumenta la eficiencia del procesador y la GPU al evitar pérdidas por exceso de temperatura.

Permite que el dispositivo sea más delgado, ya que reemplaza disipadores más voluminosos.

Una pantalla antirreflejos

El tercer elemento mencionado por Instant Digital es la llegada de un nuevo tratamiento antirreflejos en el panel del iPhone 17 Pro. Esta supuesta capa nanométrica sobre el cristal, que dispersa la luz ambiental y reduce los reflejos, apunta a solventar una de las quejas recurrentes de los usuarios: la dificultad para visualizar la pantalla bajo la luz solar directa.

Posibles beneficios del nuevo panel:

Mayor legibilidad en exteriores y entornos muy iluminados.

Reducción de la fatiga visual durante largos periodos de uso.

Mejora en la precisión del color y el contraste incluso con reflejos intensos.

Experiencia más cómoda para fotografía y consumo multimedia al aire libre.

Otros detalles sobre la próxima generación

Además de estas tres filtraciones principales, se habla de un diseño más delgado para la serie iPhone 17 y de la posibilidad de que los modelos estándar adopten gradualmente algunas de estas mejoras. El iPhone 17 y 17 Plus, por ejemplo, podrían heredar la pantalla antirreflejos más adelante, mientras que el Pro seguiría liderando en innovación.

Con cada filtración, queda claro que Apple busca diferenciar al iPhone 17 Pro no solo por potencia, sino por ofrecer una experiencia más duradera, fresca y cómoda para el usuario final.

