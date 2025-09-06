Columna de María Marín: Un ex reciclado nunca viene en paquete nuevo

El famoso físico y genio, Albert Einstein una vez dijo: “La definición de la locura es hacer lo mismo una y otra vez, y esperar diferentes resultados.” Cuánta razón tenía el señor Einstein, no sólo en el campo de la física, sino en el campo del amor.

Que muchos “locos” hay por ahí que vuelven una y otra vez a la misma relación que no funcionó y esperan diferentes resultados. Según un estudio de la Universidad de Kansas, las relaciones cíclicas, esas de terminar y volver continuamente tienen cada vez más problemas y si llegan a casarse se convierten en matrimonios infelices. Hoy te voy a dar unas claves para que no tengas la tentación de caer en la “locura”.

1. Nada de amistad: Tu ex tratará de convencerte de que sean amigos, pero esto es una estrategia para tratar de reconquistarte. Si quiere que seas su amiga, tienes que dejar que pase mucho tiempo hasta que ambos hayan dejado atrás todos los sentimientos de atracción que los unía en el pasado.

2. Nada de sexo: Tu ex insistirá en que pueden tener sexo sin ningún compromiso o te rogará: “Una vez más por favor… sólo quiero que me des una noche especial y ya no te vuelvo a molestar”. No se te ocurra caer en esta trampa. En vez de superar la ruptura, estarás retrocediendo. Seguir enganchada sexualmente, no te permitirá sanar tu corazón ni te dará la oportunidad de encontrar nuevamente el amor.

3. Inventa una relación: Si tu ex no te deja tranquila y continúa buscándote, dile que has conocido a alguien, aunque no sea cierto. Una mentirilla blanca es aceptable en esta situación. Y si continúa insistiendo bloquea su número de teléfono y todo tipo de contacto que te pueda ligar a él.

Las exparejas son importantes porque te enseñan mucho. En cada relación que has tenido has aprendido a entender a otras personas, cómo poner las necesidades de otro antes que las tuyas y lo más importante, aprendiste lo que quieres y lo que no quieres en una pareja.

Sin embargo, no podrás utilizar toda esta experiencia si siempre estás reviviendo la misma relación. ¡Así que déjalo ir! Puede ser difícil al principio, pero te aseguro que hay alguien mucho mejor para ti allá afuera, ¡y no es tu ex!

