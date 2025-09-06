Día de la Independencia: 6 películas mexicanas para ver en Butaca TV

Las películas mexicanas han dejado una huella imborrable en la historia del cine, y hoy en día es posible acceder a varias de ellas de manera gratuita en Butaca TV, una plataforma digital que celebra lo mejor del séptimo arte.

Con motivo de las fiestas patrias, seleccionamos seis filmes que representan una variedad de géneros. Esta recopilación incluye desde joyas del cine de oro hasta propuestas más recientes, abarcando romance, comedia, western, drama y acción. Una oportunidad ideal para reconectar con las historias que han marcado a México. ¡Que las disfrutes!

El ceniciento

Para los amantes de la comedia, “El Ceniciento” ofrece una versión muy original del popular cuento. Protagonizada por Valentín, un joven campesino de buen corazón que, tras perder a su madre, se traslada a la Ciudad de México para vivir con su padrino Andrés.

Sin embargo, lo que parecía ser un nuevo comienzo se convierte en una pesadilla cuando es recibido por Sirenia, la hermana del padrino, y su esposo Marcelo, quienes lo relegan al papel de sirviente frente a sus once insoportables hijos. Con humor, ingenio y mucha paciencia, Valentín enfrenta los abusos mientras intenta encontrar su lugar en un entorno que no lo valora.

Mi esposa y la otra

Si te gustan los dramas intensos, “Mi Esposa y la Otra” es una excelente opción en Butaca TV. Esta película, filmada en los años 50, combina tensiones familiares, secretos y decisiones que marcan vidas. Con actuaciones memorables y una narrativa sólida, demuestra que las verdades ocultas siempre encuentran la forma de salir a la luz.

A pesar del paso del tiempo, la historia sigue siendo sorprendentemente actual, reflejando con fuerza las consecuencias de las mentiras en el ámbito familiar.

Mariana, Mariana

Esta cinta, adaptación de “Las batallas en el desierto” de José Emilio Pacheco, explora los ecos del pasado a través de los ojos de Carlos, quien tras la muerte de su padre se reencuentra con Rosales, un antiguo amigo que lo conecta con un episodio crucial de su niñez.

En plena Ciudad de México de los años 40, Carlos revive su primer amor: una atracción imposible por Mariana, la madre de su compañero Jimmy. Con cada recuerdo, surgen emociones enterradas y verdades que duelen, como la noticia del suicidio de Mariana. Un relato breve pero poderoso, cargado de crítica social, nostalgia y belleza emocional. Disponible gratis desde Butaca TV.

Una bala es mi testigo

En “Una bala es mi testigo”, bajo la dirección de Chano Urueta, un forastero llamado ‘Gastón’ llega a un pueblo en busca de justicia por la muerte de su amigo Enrique Mora. Robado y asesinado, Mora dejó tras de sí un misterio que Gastón está decidido a resolver.

La sospecha recae sobre ‘Juan Valverde’, un ranchero que vive bajo la amenaza de Romano Martínez, un hombre sin escrúpulos que lo extorsiona con un pagaré. Pero todo se complica cuando María Rosa, la esposa de Valverde, revela un secreto inesperado: su hija Esthercita podría estar implicada. Aun así, Gastón no descansa hasta encontrar a los verdaderos responsables, cueste lo que cueste. ¡Chécala desde Butaca TV!

Los Indolentes

“Los Indolentes”, dirigida por José Estrada, es un drama que retrata las consecuencias de aferrarse al pasado. Con actuaciones de leyendas como: Rita Macedo, Raquel Olmedo, Isabela Corona, Ana Martin y Miguel Ángel Ferriz, la película expone la decadencia de una familia incapaz de adaptarse al cambio.

La historia gira en torno a los “Alday”, una familia aristocrática en decadencia que se resiste a aceptar que su época de gloria ha quedado atrás. Encerrados en sus recuerdos, viven entre ruinas, negándose a enfrentar una realidad que los ha dejado atrás.

Operación carambola

Capulina protagoniza esta divertida comedia de espías, donde interpreta a un agente secreto “tan torpe como valiente”, enredado en una misión absurda pero peligrosa: impedir que una organización criminal destruya América Latina desde el corazón de una planta termonuclear.

“Operación Carambola”, disponible sin costo desde Butaca TV, es una joya del humor mexicano, que combina sátira, acción y un toque de locura. Además, su elenco incluye a grandes figuras, entre ellas un joven Roberto Gómez Bolaños, antes de convertirse en ícono de la televisión.

