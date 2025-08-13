Johnny Depp está en pláticas para volver a interpretar a Jack Sparrow en ‘Pirates of the Caribbean’

Todo parece indicar que el capitán Jack Sparrow podría volver a izar las velas. Johnny Depp, el actor que dio vida al pirata más famoso de Disney, está en pláticas para regresar en la sexta película de ‘Pirates of the Caribbean’, bajo la condición de que le guste cómo está escrito el guion, según reveló el productor Jerry Bruckheimer.

“Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría. Todo se basa en lo que está escrito en el guion, como todos sabemos”, declaró Bruckheimer en una reciente entrevista con Entertainment Weekly.

Además, Bruckheimer confesó que el equipo sigue puliendo la historia.

“Seguimos trabajando en un guion. Queremos hacerlo. Sólo necesitamos el guion perfecto. Aún no lo hemos conseguido, pero estamos cerca“, agregó.

El productor también destacó la importancia de Depp en la creación del personaje: “Él creó al Capitán Jack Sparrow. Eso no estaba escrito en el guion, era él haciendo una especie de Pepe Le Pew y Keith Richards. Esa fue su interpretación de Jack Sparrow“, aseguró.

Johnny Depp protagonizó las cinco películas anteriores de ‘Pirates of the Caribbean’ entre 2003 y 2017, que juntas recaudaron más de 4 mil 500 millones de dólares a nivel mundial, con dos de ellas superando los mil millones en taquilla.

Sin embargo, en 2018 Depp quedó a la deriva del proyecto, luego de que su expareja Amber Heard lo acusó de violencia doméstica y abuso. Disney se deslindó de él y, durante el mediático juicio, el actor aseguró que no volvería a trabajar con los estudios.

Actualmente, Johnny Depp planea su regreso a Hollywood con el thriller de acción ‘Day Drinker’, lo que alimenta la especulación sobre su posible reconciliación con Disney y la franquicia.

Sigue leyendo: