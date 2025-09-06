Director de Miss Cuba dice que Lina Luaces, hija de Lili Estefan, ganará el Miss Universo

Prince Julio César, director del Miss Universo Cuba, insiste en que su pupila, Lina Luaces, ganará el certamen global, que se celebrará en Tailandia el próximo 21 de noviembre.

En la conversación que tuvo con Lucho Borrego, del programa ¡Siéntese Quien Pueda!, el experto en misses dijo que está convencido de que la modelo estadounidense de raíces cubanas, que además es hija de Lili Estefan, se coronará en unos meses.

“Ella va a ser Miss Universo. Se los voy a explicar por qué: tiene una historia muy bonita, muy perfecta. Es una niña que realmente representa el gentilicio cubano, porque todos los que están aquí en esta tierra tuvieron que cruzar ese mar para poder cumplir sus sueños y ella representa la familia que llegó a este país y hasta su abuela metida en una nevera para que pudiera representar sus sueños y hacerlo realidad”, comentó.

El venezolano dijo que todas las niñas que nacen o no en Cuba y quieren ser misses, deben tener como objetivo representar a su isla. “Son sus costumbres, sus tradiciones, de dónde vienen”, afirmó.

Lina Luaces: su controversial coronación

Insistió en que Lina Luaces es igual de cubana que quien nació allá y por eso cree que hará un buen papel en el Miss Universo.

Lina Luaces ha sido criticada no solo por ser estadounidense de nacimiento, sino también por la fama que tiene su madre Lili Estefan, conductora de El Gordo y la Flaca, algo que muchos creen que la ayudó para ganar la corona.

Sin embargo, la presentadora de televisión ha defendido el triunfo de su hija con mensajes como: “Lina está representando el país de sus padres, así son los requisitos del Miss Universo, y aun así la critican fuerte, en el periódico más importante de Cuba, un país que no le da la oportunidad a las mujeres tampoco”.

