Equipo de El Gordo y la Flaca le envía mensajes a Raúl de Molina por su regreso

Raúl de Molina, conductor de televisión, regresará este lunes al programa El Gordo y la Flaca luego de varias semanas fuera del show de entretenimiento luego de someterse a una panniculectomía para remover el exceso de grasa y piel.

El famoso compartió un video en el que anunció que el 14 de julio estará de nuevo en el set junto a Lili Estefan.

Varios de sus compañeros reaccionaron con emoción a la noticia en la sección de comentarios. La flaca, por ejemplo, le escribió: “Dale, Rauli, que tú puedes. Qué emoción que ya estarás de vuelta”.

Clarissa Molina también escribió: “Siii, finalmente, Rauli”.

La productora del programa, Mariela Cardona, dijo por su parte: “Welcome back Rauli. Prometo dejarte hablar….Pero solo el lunes jajaja”.

Los seguidores de Raúl de Molina también aprovecharon la oportunidad para enviarle sus mejores deseos: “Señor, sana a Raúl de Molina de todo su cuerpo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, hecho está”, “Muchas bendiciones y las mejores vibras para una pronta recuperación”.

El cubano-estadounidense es probable que este lunes cuente detalles de esta operación y cómo ha sido el proceso de recuperación.

En su cuenta en Instagram, el conductor hablaba de cómo se ha sentido: “Todavía me falta mucho para estar completamente bien pero voy mejorando día a día. Gracias al doctor Juan Rivera por seguir paso a paso mi recuperación. Que si supiera todo este proceso me hubiera operado se lo cuento el lunes en el programa. Gracias a Mariel Cardona y a todos mis amigos por el apoyo”.

Además de esto, bromeó en la publicación: “Por favor paren de traerme helado cuando me visitan que voy a engordar lo que me quitaron. Un abrazo a todos y los quiero Mercy Hospital de Miami. Quiero aclarar para los que comentan que no soy yo, que es un vídeo de Tom Cruise hablando como yo en inteligencia artificial, que no es verdad. Soy yo”.

Sigue leyendo:

· Raúl de Molina revela que sufrió una complicación tras su cirugía

· ¿Qué operación se hizo Raúl de Molina, presentador de El Gordo y la Flaca?

· Fans piden pronta recuperación de Raúl de Molina: ‘Se te extraña’