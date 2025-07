Clarissa Molina asesoró a Lina Luaces, la nueva Miss Universe Cuba 

Detrás del triunfo de Lina Luaces en el Miss Universe Cuba, hay una gran cantidad de personas que contribuyó a que la hija de Lili Estefan saliera coronada la noche del 8 de julio en los Estados Unidos. Entre ellas está Clarissa Molina, ex reina de belleza que le dio varios tips a la modelo para que brillara en el certamen.

La presentadora dominicana ayudó con consejos a Lina y por eso cuando ganó publicó un mensaje en Instagram en el que se mostró orgullosa de su triunfo.

“Felicidades, Lina Luaces, nueva Miss Cuba Universo 2025. Eres una chica increíble, que con mucho esfuerzo, disciplina y preparación conquistarás no solo el universo, sino todo lo que te propongas. Love you from the bottom of my heart! ¡Disfruta esta jornada tan maravillosa! Estos meses serán de mucho crecimiento para ti y experiencias maravillosas. Sigue con humildad y enfoque. Muahhh súper proud of you”, dijo en una publicación que hizo en su cuenta en Instagram.

En el video se veía a ambas compartir en un salón de ensayo, como parte de la preparación que la hija de ‘la flaca’ tuvo para el concurso.

Justamente, Lili Estefan le agradeció en esta publicación todo el apoyo que le brindó a Lina. “Mi Clarissa hermosa, gracias por haberle secado las lágrimas, gracias por tomarte el tiempo y escucharla, gracias por aparecerte en persona y ponerla a caminar como (reina), gracias por echarle tantas porras, y gracias por hacerle entender que la gente solo le tira piedras a los árboles que dan fruto, qué belleza poder ver estos videos ahora”, dijo.

Con esto queda claro el importante asesoramiento que tuvo la ahora Miss Universe Cuba para alcanzar su sueño de representar a la isla en el concurso de belleza más importante del mundo.

